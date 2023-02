C’è un GTA classico che su PlayStation costa davvero tantissimo

Sembra proprio che l’utenza PlayStation si sia accorta di una “svista” (se così possiamo definirla) per quanto riguarda il prezzo di un capitolo classico di Grand Theft Auto, incluso a sua volta nella GTA Trilogy.

La compilation di classici, che ha fatto discutere anche in edizione fisica è infatti acquistabile separatamente sui vari store digitali.

Ora, dopo che la trilogia in questione è da poco approdata anche su Epic Games Store, sembra che qualcuno abbia notato un primo problema sul PlayStation Store.

Difatti, come riportato anche da The Gamer, è possibile ottenere l’intera trilogia per 54,99 sterline sullo store UK, ma a quanto pare il remaster di Vice City standalone è offerto al prezzo record di 123,99 sterline.

Senza dubbio per un errore, Rockstar Games ha messo in vendita la Definitive Edition di Vice City separatamente dal bundle, a un prezzo esorbitante che, allo stato attuale, risulta essere più del doppio di quello dell’intera trilogia se acquistata insieme.

Il problema è stato notato da tale Paul Lennon su Twitter, il quale ha prontamente taggato PlayStation UK e Rockstar Games con uno screen allegato.

Trovate l’immagine del misfatto nel tweet sottostante, la quale lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Molti altri utenti nei commenti hanno verificato – e confermato – l’errore: forse, nel caso vogliate mettere le mani su Vice City nella sua versione standalone, sarebbe meglio aspettare che il gioco torni in listino a un prezzo maggiormente “umano”, visto che anche nello store italiano il GTA in questione costa al momento ben 149,99 euro.

Restando in tema, ricordiamo che il lancio turbolento della Trilogy ha portato un crollo drastico delle azioni di Rockstar Games, nonostante la ripresa vista nei mesi successivi.

Infine se volete pensarci su prima di comprare la trilogia classica di GTA, potete dare un’occhiata alla nostra recensione, mentre se state puntando all’edizione per console Nintendo Switch, sappiate che non manca neppure il nostro video dedicato.