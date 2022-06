GTA 6 in Unreal Engine 5 è un regalo per i fan

GTA 6 è sicuramente uno dei videogiochi più attesi di sempre, sebbene al momento Rockstar Games non abbia ancora rilasciato alcuna informazione sul gioco.

Tralasciando la recente GTA Trilogy (che potete acquistare in forte sconto su Amazon), i fan attendono a braccia aperte il sesto capitolo ufficiale del franchise.

Nelle ultime settimane un analista si è detto più che convinto che GTA 6 sarà in grado di portarci in tutto il mondo, cosa questa che ha fatto alzare l’asticella.

E e che Grand Theft Auto 6 sarà certamente un grande passo avanti nella serie, anche dal versante tecnico, un fan ha ora creato una sua versione di GTA 6 nello splendore dell’Unreal Engine 5.

Il lavoro è stato realizzato da TeaserPlay, noto per aver ricreato anche Vice City e San Andreas con la potenza del nuovo motore grafico.

Il trailer – rigorosamente non ufficiale – mostra infatti una ideale versione in UE5 di GTA 6 per console PS5, una versione che appare davvero strepitosa dal punto di vista grafico (tanto da augurarci che il gioco ufficiale possa essere altrettanto bello da vedere).

Poco sotto, il trailer realizzato da TeaserPlay di GTA 6:

Ricordiamo anche che alcuni giorni fa lo stesso autore ha dato vita anche a una strepitosa versione di Silent Hill in Unreal Engine 5, davvero incredibile.

Restando in tema Grand Theft Auto, avete letto che un indizio sulle location di GTA 6 potrebbe essere nascosto in San Andreas Definitive Edition, cosa questa che ai fan non è sfuggita di certo?

Infine, parlando ancora altri remake amatoriali in Unreal Engine 5, avete visto quello che riguarda un altro grande cult come il primo The Last of Us?