Il ristorante di GTA ha aperto nella vita reale, per davvero

Quello di Grand Theft Auto (o GTA, per gli amici) è uno dei più grandi franchise tra quelli targati Rockstar, nonché uno dei più importanti di sempre.

Dopo l’uscita della GTA Trilogy (che trovate su Amazon a buon prezzo) la serie ha ulteriormente dimostrato di essere amata da migliaia di giocatori in tutto il mondo.

Gli stessi giocatori che, grazie alla loro fantasia, hanno trasformato GTA V in un clone di Stray (con tanto di gatto come protagonista).

Ora, però, mentre aspettiamo le prime notizie ufficiali di GTA 6 (il cui sviluppo sarebbe ancora in alto mare), arriva una notizia che farà felici i fan storici della saga.

Il gioco contiene parodie di innumerevoli marchi del mondo reale, uno dei quali è un fast food chiamato Cluckin Bell che sembra imitare KFC, Popeyes o Chick-fil-A.

Nonostante la parodia sia per lo più negativa e metta in evidenza il cibo poco sano e il servizio scadente, questo non ha impedito ai fan di voler mangiare davvero in un Cluckin Bell, ma nella vita reale (via ComicBook).

All’inizio di questo fine settimana è infatti spuntato a San Diego, durante il Comic-Con 2022, un Cluckin Bell realmente esistente. Il suo creatore, BoyWorldWide, lo ha descritto come una “esperienza immersiva” e una “performance artistica” della durata di appena 4 giorni.

Il ristorante si trovava al 14035 di Midland Road, Poway, CA 92064 ed era incredibilmente fedele a quello visto nei vari Grand Theft Auto. I dipendenti indossavano cappelli da pollo, uniformi gialle e un marchio accurato.

Ever wanted to go to Cluckin’ Bell from GTA? Well now you can! pic.twitter.com/iGJwtzeNyT — BROTHER (@BrotherHQ) July 23, 2022

Il Cluckin Bell reale vendeva persino Sprunk, una parodia della Sprite, mentre all’esterno del locale un poster del protagonista di Grand Theft Auto V – Trevor Phillip – è stato affisso al muro per ricordare ai dipendenti di non servirlo, data la reputazione di provocare disordini all’interno e nei dintorni del fast food.

La “performance artistica” si è svolta dal 21 al 24 luglio, offrendo ai fan un vero e proprio assaggio di GTA, nel vero senso della parola. Nota: non è chiaro se la cosa sia stata o no autorizzata ufficialmente da Rockstar.

Parlando ancora di GTA, secondo un’indiscrezione il prologo del sesto capitolo potrebbe addirittura introdurre due protagonisti.

Ma non solo: restando in casa Rockstar, avete visto anche il fan remake in Unreal Engine 5 di Bully, noto da noi con il titolo di Canes Canem Edit?