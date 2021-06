GTA 5, uno dei tre protagonisti è più “debole” degli altri: ecco quale

GTA 5 – o Grand Theft Auto V per i meno avvezzi – è uno dei giochi prodotti da Rockstar Games più famosi di sempre.

L’ultimo episodio della serie criminale per eccellenza è infatti un gioco ricco (o sarebbe meglio dire ricchissimo) di chicche, molte delle quali scoperte dai giocatori ad anni di distanza dall’uscita del titolo nei negozi.

Infatti, dopo alcune testimonianze che mostrano modi fuori di testa in cui possiamo essere uccisi nel gioco, è ora stata resa nota una particolarità che potrebbe cambiare la visione generale nei confronti dei protagonisti della campagna principale.

Via Reddit, infatti, un giocatore ha riportato la cosa che quando Franklin si schianta con la sua auto, volando via dal parabrezza, tende a morire sul colpo.

Questo invece non sembra accadere con Michael, il quale dopo un incidente del tutto analogo non solo è ancora in vita, ma è in grado di conservare anche un bel po’ di salute nella barra dedicata.

Ma non è tutto: un altro utente ha portato all’attenzione il fatto che la forza di Michael è in realtà molto più bassa rispetto a quella di Franklin, cosa questa che rende ancora più strana la cosa, mentre Trevor di base sembra essere fuori scala rispetto agli altri due.

Insomma, al netto di alcune piccole incongruenze, è curioso scoprire come Rockstar Games per il suo GTA 5 abbia tenuto in considerazione anche e soprattutto una netta differenziazione per quanto riguarda il trittico di protagonisti.

Staremo a vedere se tutte queste particolarità verranno scovate anche in concomitanza con l’uscita della versione next-gen del grande classico, visto che Rockstar Games ha da poco svelato la data d’uscita di GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S.

Avete già letto anche che un giocatore è riuscito a completare il gioco in tempi record senza subire neanche un danno?

E la nostra classifica dei migliori e dei peggiori capitoli del franchise di GTA (aspettando che il sesto episodio venga finalmente annunciato al mondo intero)?