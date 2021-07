GTA 5 superato da un big (e non solo) nella classifica italiana settimanale

Luglio 2021 ha ormai preso il via e l’estate videoludica entra nella sua zona più calda, con la classifica software italiana che continua a stupire con un podio sempre più sorprendente (con GTA 5 tra le fila).

Se la scorsa settimana è stato FIFA 21 a ottenere la prima posizione, stavolta a sorprendere solo il secondo e il terzo posto.

Dopotutto, la febbre per FIFA 22, sta aumentando ogni giorno di più, tanto che il reveal completo potrebbe avvenire proprio durante questo mese.

Se quindi, esattamente come sette giorni fa, è il simulatore calcistico targato EA a svettare, al secondo posto troviamo una vera e propria sorpresa.

IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha infatti pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia, dal 21 al 27 giugno.



In seconda posizione staziona infatti Just Dance 2021 per console Nintendo Switch, undicesimo capitolo della celebre serie sviluppata da Ubisoft.

Al terzo posto, aggrappato con le unghie e con i denti ma destinato a non lasciare il podio per niente al mondo, il sempreverde GTA 5 di Rockstar Games, un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni.

Per quanto riguarda la classifica dei giochi più venduti su PC durante la scorsa settimana, anche in questo caso il rimescolamento lascia discretamente sorpresi.

In prima posizione troviamo Sekiro Shadows Die Twice, il soulslike di FromSoftware acclamato da critica e pubblico.

Al secondo posto un titolo non troppo dissimile, ossia Dark Souls 3, l’action RPG dark fantasy nonché ultimo capitolo della trilogia.

Terza e ultima posizione per Tekken 7, il picchiaduro di Bandai Namco la cui popolarità non accenna a diminuire.

Non ci resta ora che attendere i dati della prossima settimana, per scoprire chi sarà il re delle vendite in Italia per la prima settimana di luglio (e se GTA 5 guadagnerà nuovamente la cima della classifica).

