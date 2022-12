GTA 5 ha registrato un calo di vendite: è la prima volta dal 2013

A quanto pare tutte le persone nel mondo possiedono GTA 5 adesso, perché il titolo di Rockstar Games ha avuto la sua prima flessione di vendite.

Il videogioco dei record di Rockstar Games ha venduto tantissimo in ogni versione per cui è uscito, compresa la recente next-gen che trovate su Amazon.

Anno dopo anno GTA 5 ha raggiunto record difficilmente immaginabili nel 2013, quando è stato pubblicato, in maniera ininterrotta.

Talmente tanto che, con tutti i videogiochi che escono ogni mese, il titolo di Rockstar è sempre presente nelle classifiche dei videogiochi più venduti.

Ma a tutto c’è un limite, forse, perché come riporta Gamespot è arrivato il momento di vedere un calo delle vendite per GTA 5.

Nell’ultimo trimestre che va da luglio a settembre, Grand Theft Auto V ha distribuito meno di 1 milione di copie in tutto il mondo. Secondo i dati forniti da Take Two in precedenza, questo è il trimestre peggiore dal lancio.

GTA V ha infatti venduto milioni e milioni di copie in ogni trimestre dal 2013, quando è stato pubblicato, e sebbene le vendite complessive abbiano raggiunto il devastante numero di 170 milioni di copie, i numeri sembra che stiano calando.

Una flessione anche più che fisiolgica considerato che, come detto, è dal 2013 che GTA V è quasi ininterrottamente sempre nelle classifiche dei giochi più venduti di ogni mese.

Rimane il fatto che GTA Online continuerà senz’altro a rappresentare una fonte di guadagno per Rockstar Games, per via delle microtransazioni che verranno ancora aggiunte e supportate dal team di sviluppo.

GTA 5 rimarrà senz’altro un successo fuori scala come pochi se ne sono visti nella storia dei videogiochi, ed è un ottimo modo per aspettare Grand Theft Auto VI quando verrà annunciato.

Mentre i fan stanno scoprendo già i segreti del prossimo titolo della saga, in attesa di un reveal di qualche tipo.