GTA V raggiunge un altro traguardo impensabile

GTA 6 è in dirittura d’arrivo, nonostante il precedente Grand Theft Auto V (o GTA V, per gli amici) ha da poco segnato un altro record davvero clamoroso, per non dire storico.

Il quinto capitolo della saga Rockstar (che trovate anche su Amazon a prezzo molto basso) è da tempo entrato nel Guinness dei Primati come uno degli episodi del franchise più amati in assoluto.

Durante il mese di novembre del 2021 Grand Theft Auto V ha toccato un incredibile traguardo a cui ora se ne aggiunge un altro di tutto rispetto.

Come riportato anche da IGN US, infatti, il publisher Take-Two Interactive ha annunciato di aver raggiunto un altro obiettivo con il suo Grand Theft Auto V.

Stando ai dati resi noto nelle scorse ore, GTA V ha toccato l’impensabile cifra di 170 milioni di unità vendute, mentre il franchise di Red Dead Redemption ha raggiunto il traguardo dei 70 milioni che male non è.

Durante la presentazione agli investitori della trimestrale di Take-Two, sono stati rivelati i numeri di vendita di entrambe le serie. Come franchise, Grand Theft Auto ha venduto più di 385 milioni di unità, di cui 170 milioni attribuite solo a GTA V.

Come sottolineato da @DomsPlaying su Twitter, si tratta di un salto minore rispetto ai “quasi 170 milioni” menzionati nell’ultimo rapporto sui guadagni di Take-Two. In quella stessa relazione, GTA V ha venduto circa 5 milioni di copie in un solo trimestre. Insomma, un risultato davvero notevole che immaginiamo possa essere superato anche dal prossimo capitolo in uscita prossimamente.

Parlando invece di GTA 6, il CEO Strauss Zelnick ha voluto rassicurare fan e investitori che questo spiacevole incidente non ha causato e non causerà alcun ritardo nella produzione.

Ma non solo: stando alle informazioni leakate alcune settimane fa, pare che Rockstar Games e Take-Two abbiano già programmato un investimento di ben 2 miliardi di dollari per il prossimo GTA.