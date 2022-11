Stanno uscendo tanti giochi, ma GTA V è sempre tra i più venduti del mese

Ci sarà un giorno in cui GTA V smetterà di vendere come il pane? Forse solo quando uscirà il sesto capitolo.

Il titolo dei record di Rockstar Games, recentemente arrivato anche su PS5 tramite Amazon, non accenna a voler intraprendere anche una leggera flessione di vendite.

E non importa che stiano uscendo giochi come God of War Ragnarok, che ha registrato il miglior lancio della serie, perché il titolo Rockstar Games è sempre lì.

Con dei numeri sempre impressionanti anche per lo stesso publisher, che di recente ha dichiarato pubblicamente un altro record.

E mentre stanno uscendo tanti giochi nuovi, la generazione ormai si avvia ed i tripla A si avvicendano, GTA V è ancora tra i giochi più venduti del mese.

Come dimostra il report pubblico reso noto da Games Industry, i dati di vendita del mese vedono il titolo Rockstar in buona posizione.

Grand Theft Auto V è stato il terzo gioco più venduto in Europa nel mese di ottobre, nonostante la concorrenza di nuove uscite importanti.

Il mese scorso sono stati rilasciati titoli come Call of Duty: Modern Warfare 2, FIFA 23 e Gotham Knights, ma GTA V ha pestato i piedi a Gotham Knights entrando nel podio.

A settembre, GTA V è stato il secondo classificato nelle classifiche digitali e fisiche del Regno Unito riportate da GSD e GI. Solo FIFA 23 è riuscito a batterlo in quanto a copie vendute, quel mese.

Giusto Modern Warfare 2 può sperare di impensierire Rockstar, forse, perché le vendite che sta raccogliendo sono davvero imponenti.

Forse ci vorrà davvero giusto GTA 6 per invertire questa tendenza, che non è ancora stato svelato nonostante ne sia stata resa ufficiale l’esistenza.

Mentre c’è chi crede che sarà addirittura rinviato, a causa del mega leak di qualche tempo fa che ha scombussolato i piani del team di sviluppo.