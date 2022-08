GTA 5 continua a essere un successo fuori scala (aspettando GTA 6)

Grand Theft Auto V (o GTA 5, che dir si voglia) è un gioco che ha lasciato una traccia indelebile nel mercato, anche dopo l’uscita su Xbox Series X|S e PS5.

Il quinto episodio del franchise (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero stracciato) è infatti uno di quei giochi di cui si parla sempre molto volentieri.

Ora, mentre sono finalmente arrivate le prime novità ufficiali sullo sviluppo di GTA 6 – la cui uscita è però ancora lontana – si torna a parlare di GTA 5.

Come riportato anche da Twinfinite, il gioco ha infatti raggiunto un numero di copie spedite in tutto il mondo davvero da capogiro.

Take-Two Interactive Software ha da poco annunciato i risultati finanziari per il primo trimestre dell’anno fiscale 2023, relativo al periodo compreso tra aprile e giugno 2022.

Take-Two ha definito i risultati ‘forti’ e ‘superiori alle aspettative’, nonostante abbia registrato una perdita netta dovuta all’acquisizione di Zynga.

D’altra parte, i ricavi netti GAAP sono aumentati del 36% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 1,1 miliardi di dollari, mentre le prenotazioni nette sono cresciute del 41% rispetto all’anno precedente, toccando così i 1,0 miliardi di dollari.

I maggiori titoli che hanno permesso tutto ciò sono NBA 2K22, Grand Theft Auto Online e Grand Theft Auto V, Tiny Tina’s Wonderlands, Empires & Puzzles, Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online, WWE 2K22, Rollic, The Quarry, Toon Blast e Top Eleven.

L’amministratore delegato di Take-Two, Strauss Zelnick, ha fornito il tradizionale commento a corredo del comunicato stampa, ribadendo che «l’anno fiscale 2023 è partito alla grande, come dimostrano le prenotazioni nette del primo trimestre, pari a 1 miliardo di dollari».

In particolare, Grand Theft Auto V ha venduto quasi 170 milioni di unità, mentre Red Dead Redemption 2 ha superato le 45 milioni di unità. L’aggiornamento precedente, condiviso a maggio, parlava di oltre 165 milioni di copie per GTA5 e di oltre 44 milioni di unità per il sequel di Red Dead Redemption.

