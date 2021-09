GTA 5 compie otto anni ed è diventato il nuovo Skyrim

Ci sono videogiochi che sono capaci di trascendere numerose generazioni di videogiochi, come GTA 5 di Rockstar Games che proprio oggi compie otto anni.

Un titolo che hanno giocato tutti praticamente, secondo solo a Skyrim come longevità sul mercato in quanto ad edizioni differenti.

Ha infranto ogni record possibile, e l’attesa per un sesto capitolo è così forte che manda in tilt chiunque nel mondo.

Un videogioco che, probabilmente, uscirà ancora molto in là con il tempo, nonostante qualcuno abbia stabilito anche delle date di annuncio.

Oggi Rockstar Games festeggia un anniversario importante, perché GTA 5 uscì esattamente otto anni fa in tutto il mondo, il 17 settembre del 2013.

Ben prima del delirio di GTA Online, il quinto capitolo della saga criminale di Rockstar divenne in pochissimo tempo un videogioco di culto.

GTA 5 venne dichiarato il prodotto più profittevole di sempre nel mondo dell’intrattenimento, ed ovviamente accolto con delle recensioni entusiaste.

Diventato un punto di riferimento per gli open world degli anni a venire, è stato pubblicato da allora per tutte le generazioni da quella PS3-Xbox 360 e, lo possiamo dire, è diventato il nuovo Skyrim.

Since Grand Theft Auto V launched 8 years ago today, I have:

-Moved

-Quit my job

-Started a company

-Won a Game Award

-Won a SXSW Award

-Moved

-Gotten married

-Moved

-Hired the best crew

-Become a Dad (Like 97% there)

And hey it's launching again in a few months 😅 https://t.co/19H2AO8VwS

— Greg Miller (@GameOverGreggy) September 17, 2021