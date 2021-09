GTA 6, annuncio vicino? Fonte attendibile detta la roadmap

Di GTA 6 se ne parla da anni, ormai. Si sono rincorse tantissime voci negli ultimi anni, leak e indiscrezioni di ogni tipo, ma ancora c’è il silenzio più totale.

Dopo lo strabordante successo dell’ultimo open world di Rockstar Games, che ha generato a sua volta l’ulteriore successo di GTA Online, stiamo tutti aspettando di sapere quale sarà il futuro del franchise.

Di GTA 6 dicevamo se ne parla da anni, e c’è anche chi si è lanciato in un azzardo molto importante, ovvero tentare di indovinare, o riportare secondo fonti autorevoli, addirittura una possibile data di uscita.

E l’attesa è così alta che, di recente, un giocatore ha fatto irruzione in uno studio televisivo tedesco per chiedere al pubblico, e forse ai conduttori, quando esce GTA 6.

Per quanto riguarda voci, annunci e presunte fonti più o meno veritiere, oggi spunta un periodo nel quale GTA 6 potrebbe essere annunciato.

The Gamer riporta le dichiarazioni di Tom Henderson, un insider che precedentemente aveva fornito informazioni su Battlefield 2042, che avrebbe individuato una data di annuncio.

La dichiarazione è stata espressa durante un episodio del podcast Gold Gold, nel mentre di una discussione riguardante una fantomatica GTA Trilogy che potrebbe uscire relativamente a breve per console di attuale generazione.

Henderson, che ha dichiarato come la suddetta trilogia possa essere pubblicata addirittura nel 2022 secondo lui, ha detto anche la sua riguardo GTA 6, interrogato sul fatto che possa essere annunciato nel 2022:

«Ne dubito. Credo sarà il 2023. Sembra che avremo le edizioni estese di GTA 5 quest’anno, e il prossimo l’annuncio della Trilogy e relativa uscita. Quindi mi aspetterei il 2023, avremo il reveal di GTA 6. […] Il 2025 sembra la data più vicina possibile per l’uscita“».

Henderson già in passato sembrava avere informazioni abbastanza ficcanti, perciò andrebbe preso almeno in considerazione come fonte.

Fu lui, ad esempio, a ribadire anche in precedenza la data del 2025, così come l’idea che il gioco avrà una mappa in espansione costante.

Di recente è apparso anche un probabile indizio di GTA 6 all’interno di Red Dead Redemption 2, che non sembra affatto una casualità.

Per quanto riguarda i personaggi coinvolti nel titolo ci sono due informazioni molto interessanti. La prima è che ci potrebbe essere un gradito ritorno addirittura da Vice City.

La seconda è che, tra i personaggi giocabili, ci sarà un punto di vista inedito per il franchise: uno dei protagonisti sarebbe un poliziotto.