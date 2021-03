GTA 5 battuto nella classifica italiana settimanale (da un gioco insospettabile)

Rockstar Games è attualmente al lavoro per convertire il leggendario Grand Theft Auto V anche su PS5 e Xbox Series X / S, sebbene al momento manchi ancora una data di rilascio ufficiale (il gioco è genericamente previsto nella seconda metà dell’anno).

Nonostante ciò, GTA 5 in versione “liscia” continua a vendere un numero realmente impressionante di copie, specie nel nostro paese. A quanto pare, però, il simulatore di criminale più famoso di sempre ha perso il gradino più alto del podio questa settimana, slittando inesorabilmente in seconda posizione.

Un'immagine di GTA Online.

Stando ai dati forniti da IIDEA, NBA 2K21 in versione PS4 è infatti il titolo più venduto in Italia nella settimana che va dall’8 al 14 marzo. Al terzo posto troviamo invece Marvel’s Spider-Man Miles Morales, l’avventura dell’Arrampicamuri di Harlem su PS5.

Su PC, la classifica settimanale è invece dominata da Metro Exodus, mentre al secondo e terzo posto troviamo rispettivamente La Terra di Mezzo: L’ombra della guerra e Metro 2033 Redux.

Ricordiamo che all’inizio del mese di marzo, il boss di Take-Two Struss Zelnick ha spiegato cosa ne pensa dell’eventualità che le remaster (inclusa quella di GTA 5) possano diventare in futuro una parte importante della strategia dell’azienda.

Di convesso, al momento le informazioni sul prossimo capitolo della serie, GTA 6, sono al momento piuttosto scarse: si parla infatti di un gioco con una protagonista femminile, oltre al fatto che questa volta potrebbe trattarsi di un progetto di dimensioni ridotte destinato a proporre nuovi contenuti a cadenza regolare, un po’ come accaduto con il sempreverde GTA Online). Restate sulle pagine di SpazioGames per non perdervi alcun aggiornamento sul sequel.

Grand Theft Auto V uscirà nei prossimi mesi anche su Xbox Series X e PlayStation 5.