Rockstar non è interessata ai porting: quale destino per GTA 5?

Come saprete, Rockstar Games è attualmente al lavoro per portare l’ormai celebre Grand Theft Auto V su PS5 e Xbox Series X / S, previsto nella seconda metà del 2021

In un discorso tenuto durante la Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference di oggi, mercoledì 3 marzo (via VGC), al boss di Take-Two Struss Zelnick è stato chiesto cosa ne pensa dell’eventualità che le remaster potrebbero diventare in futuro una parte importante della strategia dell’azienda in futuro.

Non sono sicuro che sarà una parte importante della strategia. Le remaster sono sempre state una parte della nostra filosofia di mercato. Abbiamo sempre operato in modo diverso rispetto alla concorrenza: non ci limitiamo a convertire i titoli, in realtà ci prendiamo il tempo necessario per fare il lavoro migliore possibile rendendo il titolo diverso per la nuova versione, per la nuova tecnologia su cui stiamo lavorando.

Zelnick ha poi continuato: «Miglioriamo la tecnologia, la grafica e anche le prestazioni. Ed è per questo che penso che i nostri titoli rimasterizzati in genere vadano così bene.»

Sulla prossima versione per console next-gen di GTAV, Zelnick si è detto fiducioso che la remaster offrirà una forte esperienza ai giocatori: «Abbiamo fatto grandi cose con la serie Mafia, ad esempio, e Grand Theft Auto V sta ora entrando nella sua terza generazione, è incredibile […] Sono fiducioso che Rockstar offrirà una grande esperienza, cosa che non è possibile fare se si realizza un semplice porting».

Relativamente alla possibilità di vedere altri GTA rimasterizzati, Zelnick ha risposto in maniera vaga, lasciando eventuali aggiornamenti sulla questione in mano a Rockstar Games.

Ricordiamo che GTA 6 sarebbe in lavorazione da anni e che potrebbe avere una protagonista femminile ed essere di fatto un progetto di dimensioni ridotte destinato a proporre nuovi contenuti con il passare dei mesi (esattamente come GTA Online).

Grand Theft Auto V uscirà prossimamente su Xbox Series X e PlayStation 5.