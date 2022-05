Cyberpunk 2077 in Unreal Engine 5 è ancora più next-gen

Fan di Cyberpunk 2077, questa notizia è per voi: è stata pubblicata una creazione dei fan del gioco di CD Projekt RED in Unreal Engine 5, a una risoluzione 4K.

Il gioco (che potete acquistare con consegna rapida su Amazon) è da poco disponibile anche su console di nuova generazione.

Il progetto più ambizioso di CD Projekt rimane uno spettacolo da vedere, soprattutto alle impostazioni più alte del gioco su PC con Ray Tracing (anche se sono previsti altri aggiornamenti).

Tuttavia, come riportato anche da Wccftech, questa versione creata dai fan per i fan del classico gioco di ruolo d’azione in soggettiva sembra ancora più bella grazie alla potenza dell’UE5.

Il passaggio dal REDengine all’Unreal Engine 5 per il nuovo capitolo della saga di The Witcher deve avere infatti ispirato questo nuovo video, il quale mostra come potrebbe essere il classico Cyberpunk 2077 con il nuovo motore di Epic.

Creato dallo YouTuber e sviluppatore indie Enfant Terrible, questo showcase all’interno dell’Unreal Engine 5 utilizza risorse di vari artisti e vari pacchetti di Environment presi dal marketplace di Epic.

Inoltre, sempre per questo filmato (che trovate poco più in basso, nel player dedicato) sono stati utilizzati anche VFX e Zbrush, per un risultato davvero notevole.

Per quanto riguarda il futuro del gioco di CDPR, la prima espansione di Cyberpunk 2077 – di cui è stato ufficializzato il rinvio al 2023 durante la stessa investors call – si farà quindi attenere.

Nonostante ciò, CD Projekt ritiene che la maggior parte del lavoro da fare sul gioco sia ormai terminato, visto che al momento il gruppo di sviluppatori avrebbe altre priorità.

Inoltre, il team polacco ha anche avuto modo di chiarire lo status dei lavori sulla versione next-gen di The Witcher 3, di cui recentemente è stato annunciato un ulteriore rinvio, anche se per CD Projekt lo sviluppo procede ed è a buon punto.