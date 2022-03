Gran Turismo 7 torna online dopo 30 ore, insieme alle scuse di Yamauchi

Nell’epoca moderna siamo abituati, come videogiocatori, a dover combattere anche con i server, e questo lo sa bene Gran Turismo 7 e la modalità online.

L’ultimo episodio della storica serie di corse ha puntato anche molto sulle componenti online, senza gli eccessi di Gran Turismo Sport.

Gran Turismo 7 si è aggiornato molte volte nelle settimane dal lancio, con delle novità abbastanza importanti di cui vi abbiamo parlato.

Una di queste ha causato una serie di problemi davvero imponenti, che ha portato il gioco ad essere offline per moltissime ore.

Visto le poche modalità di gioco che si possono intraprendere offline, i giocatori di Gran Turismo 7 si sono infuriati non poco in queste ore.

Di fronte all’assenza di comunicazioni, i fan non hanno nascosto tutta la loro rabbia sui social network, sottolineando che se non fosse stato imposto il limite dell’always online Gran Turismo 7 sarebbe rimasto giocabile.

Dopo 30 ore, Gran Turismo 7 è tornato online insieme alle spiegazioni di Yamauchi, che suonano inevitabilmente come delle scuse:

«Immediatamente dopo il rilascio dell’aggionamento 1.07, abbiamo scoperto un problema. […] Questo era un problema raro che non era emerso durante lo sviluppo o il controllo qualità prima dell’uscita, ma per dare priorità alla sicurezza dei dati di salvataggio degli utenti, abbiamo deciso di interrompere la pubblicazione dell’aggiornamento, e pubblicare l’aggiornamento 1.08 correttivo.»

A rendere la polemica più infuocata, sarebbe anche emerso che tra i cambiamenti dell’ultima patch ci sarebbero meno crediti guadagnati al termine di ogni gara, rendendo così più difficile acquistare le auto più lussuose in-game.

Anche a questo ha risposto Yamauchi:

«In GT7 vorrei che gli utenti si possano godere tantissime macchine e corse senza le microtransazioni. Allo stesso tempo il prezzo delle macchine è un elemento importante che esalta il loro valore e rarità, quindi credo sia importante che siano collegate ai prezzi del mondo reale. Voglio rendere GT7 un gioco in cui ci si può godere una varietà di macchine in molti modi, e se possibile vorrei provare ad evitare una situazione in cui un giocatore debba continuare a rigiocare certi eventi in maniera meccanica, ancora ed ancora.»