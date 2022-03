Gran Turismo 7 è ingiocabile da quasi 24 ore: ecco che sta succedendo

Le ultime ore non sono state affatto piacevoli per i fan di Gran Turismo 7: la community di amanti dell’esclusiva racing PlayStation ha dovuto fare i conti con alcuni problemi imprevisti riscontrati dagli sviluppatori.

In seguito al lancio dell’ultimo aggiornamento, gli sviluppatori di Gran Turismo 7 hanno infatti deciso di mandare offline i server del gioco per una manutenzione programmata.

L’ultimo aggiornamento si è rivelato infatti particolarmente importante, aggiungendo una feature richiesta ed effettuando un ribilanciamento delle ricompense.

La manutenzione dei server si sta però prolungando molto più a lungo del previsto: a causa della controversa decisione di richiedere una connessione online anche durante il single player, questa problematica ha di fatto reso il titolo ingiocabile per quasi un giorno intero.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, i server di Gran Turismo 7 non sono ancora tornati online dopo 20 ore dall’annuncio dell’estensione della manutenzione.

Come riportato da IGN.com, l’ultima comunicazione ufficiale degli sviluppatori risale soltanto a 19 ore fa, dove è stato svelato che sarebbero emersi problemi inaspettati:

Due to an issue found in Update 1.07, we will be extending the Server Maintenance period. We will notify everyone as soon as possible when this is likely to be completed. We apologize for this inconvenience and ask for your patience while we work to resolve the issue. #GT7

— Gran Turismo (@thegranturismo) March 17, 2022