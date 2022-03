Gran Turismo 7, i complimenti di Sucker Punch con un tweet molto strano

Come spesso accade con i grandi lanci, anche Gran Turismo 7 ha ricevuto i complimenti da altre aziende legate a PlayStation.

Il nuovo real driving simulator è infatti disponibile da oggi per PlayStation 4 e PlayStation 5, pronto a rinnovare la passione di tutti i videogiocatori automobilisti.

Su entrambe le versioni della console i tempi di caricamento sono diversi ovviamente, ma in una maniera che ha del sorprendente.

Gran Turismo 7 è finalmente disponibile e siamo sicuro che farà la gioia anche di Valentino Rossi, che di recente si è rivelato essere un grandissimo fan della serie.

Dicevamo dei complimenti, e stavolta Gran Turismo 7 se li è beccati da Sucker Punch, team responsabile di Ghost of Tsushima sempre su PS4 e PS5.

Solitamente, in questi casi, gli account ufficiali dei team di sviluppo fanno un post particolare, spesso un disegno, che celebra i protagonisti del proprio gioco e di quello in uscita in una posa particolare.

Il tutto accompagnato da un post divertente per suscitare l’attenzione, ed ovviamente parte del marketing.

Ma il tweet di Sucker Punch è decisamente strano, e ci lascia sensazioni un po’ disturbanti:

Congratulations to @Kaz_Yamauchi and the entire @thegranturismo team on the launch of #GT7 today! We are so excited to play! If you add a horse mode, let us know. Jin's ready. pic.twitter.com/M3W9o24F0P

— Ghost of Tsushima Legends in March PS+! (@SuckerPunchProd) March 4, 2022