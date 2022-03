Gran Turismo 7, disponibile la nuova grande patch: ecco cosa cambia

Polyphony Digital e Sony hanno appena annunciato di aver reso disponibile un nuovo importante aggiornamento per Gran Turismo 7: gli sviluppatori stanno ascoltando attentamente i feedback della community per apportare modifiche significative per l’esperienza di gioco.

La versione 1.07 di Gran Turismo 7 non solo ha introdotto una delle feature più richieste dai fan che desideravano eseguire dirette streaming, ma anche introdotto alcuni bug fix e modifiche significative.

La precedente patch si era già dimostrata particolarmente ricca e gli sviluppatori hanno confermato di voler lavorare duramente per garantire la migliore esperienza racing possibile sia per i content creator che per i giocatori.

Come riportato da Wccftech, una delle feature più significative è infatti l’introduzione della modalità Broadcast, ideata appositamente per chi vuole pubblicare video su YouTube o giocarlo in streaming con i propri follower.

L’introduzione di questa modalità consentirà di evitare i copyright claim per i propri contenuti video a causa delle musiche introdotte nel gioco, silenziando quelle protette da diritti d’autore anche nei menù di gioco.

Sono stati inoltre sistemati alcuni problemi legati agli esami per le patenti e le missioni di Gran Turismo 7, che in determinati casi non applicavano al nostro veicolo il set di gomme appropriato per i determinati eventi.

Gli sviluppatori hanno inoltre deciso di aggiustare le ricompense che i giocatori possono ricevere nei World Circuit, tenendo conto non solo della difficoltà ma anche del tempo necessario per percorrerli fino alla fine.

Oltre a queste importanti modifiche a livello di gameplay, sono state anche apportate diverse migliorie e risoluzioni di problemi legati principalmente alla grafica e alla fisica dei veicoli, oltre a importanti bug fix.

L’aggiornamento 1.07 è già disponibile per il download: se volete consultare il changelog completo in lingua inglese, potete farlo al seguente indirizzo.

Sembrerebbe comunque essere rimasto invariato il difetto che, in determinate circostanze, può trasformarlo in un gioco disponibile su PS2, e non sulle console di ultima generazione.

Non c’è nemmeno traccia di una possibile «modalità cavallo», richiesta dagli autori di Ghost of Tsushima dopo aver fatto i complimenti per il lancio di Gran Turismo 7 con un tweet bizzarro.