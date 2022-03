Un difetto “trasforma” Gran Turismo 7 in un gioco PS2

Gran Turismo 7 è l’ultimo capitolo della serie di real driving simulator disponibile a partire da oggi su PS5 e su PS4.

In maniera ancora più incisiva rispetto a quanto fatto con Gran Turismo Sport, il gioco promette di far fare un salto non indifferente al franchise, anche dal punto di vista tecnico.

Nella recensione completa del gioco che trovate sulle pagine di SpazioGames il nostro Domenico Musicò vi ha esposto pro e contro della produzione.

Ora, dopo che qualche giocatore si è lamentato della questione legata alle microtransazioni, qualcun altro si è accorto di un dettaglio – questa volta grafico – che farà sorridere e riflettere.

Come riportato da The Verge, sembra infatti che il nuovo GT7, nonostante sia impressionante dal punto di vista di mole poligonale e risoluzione generale, abbia dalla sua un “difetto” (notare le virgolette) che il brand si porta dietro sin dai primissimi capitoli, specie quelli usciti su PS2.

Come saprete, è possibile mettere in pausa un qualsiasi momento di Gran Turismo 7 e ammirare l’ambiente circostante e i suoi dettagli specifici.

Tuttavia, esplorare il bordo pista sembra riservare anche sorprese a cui Polyphony Digital non aveva forse badato troppo, specie per quanto riguarda i modelli poligonali degli spettatori.

Questi, in particolar modo, sembrano usciti proprio da un vecchio gioco per PlayStation 2 (o al massimo Nintendo 64), con un effetto “spigoloso” classico delle produzioni a 128-bit.

Poco più in basso, una gallery che mette in mostra alcune di queste stranezze.

Vero anche che quei personaggi a bordo pista non li noterà mai nessuno durante le normali gare su tracciato, se non zoomando appositamente su di loro.

Ragion per cui, questa dei modelli poligonali è più che altro una scelta per non appesantire oltremodo un motore grafico già messo a dura prova.

Ricordiamo che il nuovo GT7 non uscirà in Russia per motivi legati alla guerra in Ucraina, scelta che sembra mettere tutti d’accordo.

Ma non solo: avete letto anche che già si parla già dei primi update ufficiali di GT7, che a quanto pare saranno davvero molto interessanti?