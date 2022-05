Gran Turismo 7 si aggiorna a breve, con nuovi contenuti

Gran Turismo 7 è l’ultimo capitolo della serie di real driving simulator disponibile da diverse settimane, pronto ora a ricevere un ulteriore aggiornamento ricco di contenuti.

In maniera simile al precedente Gran Turismo Sport (che trovate su Amazon a ottimo prezzo) il racing ha sicuramente vissuto alti e bassi nel corso del tempo.

Se inizialmente i giocatori si sono infatti lamentati della questione legata alle microtransazioni, è anche vero che col passare dei mesi si è cercato di mettere una pezza al problema.

Ora, dopo l’arrivo dell’update di aprile, questa settimana sarà il turno di nuove auto, da aggiungere al già ricco garage del gioco.

Come riportato anche da VGC, questa settimana è in arrivo un nuovo aggiornamento di Gran Turismo 7, con l’aggiunta di tre nuove auto al gioco.

Il produttore del gioco, Kazunori Yamauchi, ha twittato la notizia durante il fine settimana, rivelando semplicemente che ‘l’aggiornamento è in arrivo la prossima settimana”.

Il tweet era accompagnato da un’immagine di tre silhouette, simile a quella postata a fine aprile poco prima che l’aggiornamento alla versione 1.13 del gioco venisse reso disponibile.

Il sito di notizie su Gran Turismo, GTPlanet, sostiene di aver identificato due delle tre auto, ma non è sicuro della terza: l’auto in alto è la Toyota GR010, mentre quella in basso a destra dell’immagine è la GoPro Rampage 1970 Camaro.

Per quanto riguarda l’auto in basso a sinistra, invece, GTPlanet è incerto, ma ritiene che la candidata più probabile al momento sia una Corvette della generazione C3. Non ci resta che attendere pochi giorni prima di saperne di più.

Restando in tema, Sony ha da poco svelato che Gran Turismo 7 è stato il gioco PS5 più scaricato a marzo in Europa, battendo perfino Elden Ring.

Purtroppo, però, i fan hanno deciso di «punire» Gran Turismo 7 eleggendolo la peggior esclusiva PlayStation di sempre.