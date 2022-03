Gran Turismo 7, i giocatori hanno una lamentela (e c’entrano i soldi veri)

Gran Turismo 7 è il nuovo e attesissimo capitolo del real driving simulator per eccellenza, disponibile a partire dalla oggi sia su PS5 che su PS4.

Il nuovo capitolo della serie dedicata alle quattro ruote ha infatti tutte le carte in regola per offrire agli appassionati di titoli corsistici un gioco in grado di traghettare la serie verso nuove vette, in maniera ancora più significativa rispetto a quanto fatto con Gran Turismo Sport.

Del resto, nella recensione completa del gioco che trovate sulle pagine di SpazioGames il nostro Domenico vi ha spiegato per filo e per segno ciò che va e ciò che non va nel gioco prodotto da Sony.

Ora, dopo la notizia che il nuovo GT7 non uscirà in Russia per ovvi motivi, è arrivata anche un’altra conferma che non farà di certo la gioia di chi gioca ancora al “vecchio” GT Sport.

Via VGC, è stato confermato che le microtransazioni di Gran Turismo 7 sono entrate in funzione il giorno dell’uscita del gioco, cioè oggi, rivelando anche un significativo aumento di prezzo rispetto al suo predecessore per PS4.

Il racing permette ai giocatori di ricaricare i crediti ottenibili durante il gioco, acquistando dei bundle presenti sul PlayStation Store.

Ora, essendo finalmente stati resi noti i prezzi completi per queste microtransazioni, sono in molti ad aver storto il naso.

Ci sono infatti quattro pacchetti di crediti disponibili sul PS Store, i quali sono acquistabili seguendo il seguente tariffario:

100.000 crediti – $2,49 / £1,99

250.000 crediti – $4,99 / £3,99

750.000 crediti – $9,99 / £7,99

2.000.000 crediti – $19,99 / £15,99

Le auto nel gioco valgono invece centinaia di crediti per i veicoli di basso livello, passando a diversi milioni di crediti per quelli più performanti.

Gran Turismo Sport permetteva ai giocatori di acquistare singole auto grazie alle microtransazioni, con la maggior parte delle auto che costavano tra 0,99 e 4,99 dollari ciascuna.

Ora, invece una Porsche 919 Hybrid 16 da 2,99 dollari in GT Sport può essere comprata per 3.000.000 di crediti, il che richiederebbe al giocatore di spendere almeno 40 dollari.

Altri esempi sono:

Aston Martin Vulcan ’16 (4,99 dollari in GT Sport) – 3.300.000 crediti in GT 7 (40 dollari)

McLaren P1 GTR ’16 (4,99 dollari in GT Sport) – 3.600.000 crediti in GT 7 (40 dollari)

Audi R18 TDI ’11 ($2,99 in GT Sport) – 3.000.000 di crediti in GT 7 (40 dollari)

Al momento non è chiaro se Sony deciderà di ribassare i prezzi per le microtransazioni, sebbene è molto probabile che si possa arrivare a qualche genere di compromesso.

Ricordiamo che già si parla già dei primi update ufficiali di GT7, che a quanto pare saranno davvero molto ricchi e sostanziosi.

Ma non solo: avete visto anche come se la cava su PS4 e PS5 il nuovo racing game Sony, specie per quanto riguarda i tempi di caricamento?