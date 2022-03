Gran Turismo 7 è diventato il peggior gioco di PlayStation su Metacritic

L’uscita di Gran Turismo 7 non è una di quelle che potremmo descrivere esattamente come delle migliori, in casa PlayStation.

Il ritorno del real driving simulator era molto atteso da parte dei fan, ma l’opera di Yamauchi non è riuscita a colpire pienamente nel segno.

Uno dei primi aggiornamento di Gran Turismo 7 ha causato una serie di problemi davvero imponenti, che ha portato il gioco ad essere offline per moltissime ore.

La situazione sembra essersi risolta, ma il disagio è stato così tanto che anche lo stesso game director ha dovuto mettersi in gioco, scusandosi con i fan.

I giocatori non hanno molto gradito la situazione che si è venuta a creare con il titolo, e non solo per quanto riguarda le quasi 30 ore in cui è rimasto offline.

Tra gli aggiustamenti fatti da Polyphony Digital c’è infatti un ritocco alle microtransazioni, che ha reso l’economia di gioco poco accogliente.

I giocatori possono ottenere alcune automobili premium solamente comprandole nel menù in-game. Ma, a differenza degli altri episodi della serie, in Gran Turismo 7 non è possibile vendere le proprie macchine nel mercato interno.

Mentre i giocatori possono grindare la valuta gratuitamente, la community ha fatto notare che la varietà di gare disponibili al lancio non è così ampia da rendere questa pratica meno tediosa.

Tutto questo, come riporta Kotaku, ha reso Gran Turismo 7 il videogioco PlayStation con la peggior valutazione degli utenti di Metacritic.

Nel momento in cui scriviamo, la versione PlayStation 5 del gioco ha un tragico 1.9 di user score. Una batosta non indifferente per uno dei videogiochi più attesi dell’anno.

D’altronde il review bombing era cominciato già sabato, ed era difficile non immaginare che si sarebbe arrivati ad una situazione del genere.

E pensare che, all’inizio, Gran Turismo 7 sembrava partito davvero con la giusta… marcia. Talmente tanto che anche Sucker Punch ha fatto i complimenti al titolo.