Gran Turismo 7 sfreccia sul circuito più amato nel nuovo video da PS5

Gran Turismo 7 è uno dei titoli maggiormente attesi dai giocatori PlayStation e vedrà la luce il prossimo anno, precisamente il 4 marzo, per console PS4 e PS5.

Potrà quindi accontentare i giocatori sia di vecchia che di nuova generazione, proponendo un approccio ai giochi di corsa migliorato tanto da fornire un’esperienza unica nel suo genere.

Tante sono le caratteristiche del nuovo titolo di Polyphony Digital di cui siamo a conoscenza, prima fra tutte l’attenzione prediletta nei confronti dello sviluppo dell’intelligenza artificiale, aspetto su cui il team ha lavorato alacremente direttamente in collaborazione con la divisione di Sony realizzata appositamente per il miglioramento dell’IA.

Un’altra peculiarità del titolo sarà inoltre una modalità fotografica che promette di essere spettacolare, e che accontenterà anche i più esigenti.

Polyphony Digital ha adesso condiviso un nuovo video di gameplay in cui viene mostrato il classico circuito Deep Forest Raceway, una pista che è presenta in quasi tutti i capitoli della serie.

Il video è preso direttamente dalla visuale dall’abitacolo della macchina, punto di vista da cui possiamo notare una serie di reazioni alla guida (come il tremolio della cabina) che rendono il tutto decisamente più realistico.

Il gameplay è acquisito direttamente da PS5 ed è possibile notare dettagli rifiniti, illuminazione in tempo reale e ombre. Il quadro completo sembra essere quello di un prodotto decisamente realistico e bello da vedere, che su console di ultima generazione darà il massimo in termini di resa. Attendiamo, certo, di toccarlo con mano il prossimo marzo per vederlo più da vicino.

Ricordiamo inoltre che Gran Turismo 7 in versione PlayStation 5 potrà beneficerà del primo volante ufficiale della console che, seppur decisamente costoso, potrebbe valere pena acquistare per chi vuole elevare la propria esperienza di guida a vette notevoli.

Ma non è l’ultima novità di cui potranno usufruire i possessori di PS5, dato che Gran Turismo 7 godrà anche del feedback aptico del DualSense, che vi farà sentire come veri piloti.