Gran Turismo 7, i tracciati vi faranno sentire “in un altro mondo”

Gran Turismo 7 è senz’altro uno dei titoli più attesi dagli utenti PlayStation, che siano giocatori della precedente o attuale generazione di console.

Il titolo rappresenta infatti, insieme ad Horizon Forbidden West, il canto del cigno di PlayStation 4 vista la sua natura old-gen.

Nelle ultime settimane stiamo scoprendo molti dettagli su Gran Turismo 7, tutti dettati dalla cura del team di sviluppo, tra cui le funzionalità del feedback aptico di PS5.

Così come le tante opzioni della modalità fotografica, che per gli appassionati sarà una vera manna e vi farà sentire dei veri fotografi.

In queste ore è stato pubblicato un nuovo videodiario per quanto riguarda il settimo capitolo della celebre saga di corse e, come sempre, ci si concentra su un dettaglio particolare.

Dopo aver parlato di feedback aptico, auto, decalcomanie e tanto altro, non poteva non mancare un approfondimento sui tracciati ovviamente.

Come sempre, tramite il canale YouTube ufficiale di PlayStation, è stato pubblicato un nuovo video chiamato “Gran Turismo 7 – Tracks”, che vi proponiamo qui sotto:

I tracciati sono il cuore di ogni gioco di corse, e scopriamo che quello preferito da Yamauchi e il Nurburgring, nel quale il designer si sente “in un altro mondo” quando gli capita di percorrerlo.

Inoltre, per riuscire a ricreare alla perfezione i tracciati, il team di sviluppo di Gran Turismo 7 ha utilizzato uno scanner al laser di altissima precisione, così da cogliere ogni sfumatura.

Il tutto influenzato anche dal meteo e dalla illuminazione dinamica, che renderà ogni gara sullo stesso tracciato diversa dall’altra.

Siamo davvero all’apoteosi dell’automotive, in un titolo che vi permetterà di collezionare un numero spropositato di automobili.

E anche di personalizzarle in tantissimi modi diversi, con un sistema di livree che vi farà sentire dei pittori.

Gran Turismo 7 si rivela un titolo mosso prima di tutto dalla vera passione per le automobili, una cosa che abbiamo scoperto fin da subito.