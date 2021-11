Gran Turismo 7 addestra le intelligenze artificiali: partnership con Sony AI

Sony ha deciso di investire fortemente sulle intelligenze artificiali, decidendo di farsi aiutare nel loro addestramento da un partner inaspettato: Polyphony Digital e la sua serie Gran Turismo.

Il team sta infatti lavorando duramente per rendere Gran Turismo 7 il titolo definitivo per le console PlayStation: una grossa mano potrebbe essere arrivata grazie alla partnership con Sony AI, la divisione realizzata appositamente per lo studio delle IA.

Il nuovo gioco della popolare serie racing ambisce a voler letteralmente catturare i propri giocatori: gli stessi sviluppatori hanno ammesso che i nuovi tracciati li hanno fatti sentire in un nuovo mondo.

Anche la modalità foto sarà assolutamente spettacolare, complice anche la passione di Yamauchi proprio per il mondo della fotografia.

Come riportato da GTPlanet (via Push Square), la partnership in questione prevede che vengano utilizzati i giochi di Gran Turismo per migliorare il deep learning delle intelligenze artificiali, in particolar modo per quanto riguarda la guida delle auto virtuali.

L’esperimento ricorda molto una situazione simile pubblicata in un documento del 2020, quando un computer apprese come guidare a velocità incredibili sfruttando le interazioni fisiche con il tracciato.

In questo caso, le tecniche utilizzate sono state le stesse che i giocatori adoperano su Gran Turismo, concentrandosi dunque su ogni possibile sfaccettatura del gameplay per ottenere i migliori risultati possibili.

L’intelligenza artificiale è riuscita in breve tempo ad ottenere gli stessi risultati del miglior 10% dei giocatori della serie, ottenendo anche una velocità più veloce in media di 4.5 secondi rispetto agli utenti «umani».

Questi risultati potrebbero essere un eccellente aiuto per i futuri capitoli della serie, che potrebbero migliorare in maniera considerevole la difficoltà dell’intelligenza artificiale del gioco stesso e renderla maggiormente impegnativa.

Se Polyphony Digital decidesse di sfruttare questa collaborazione su Gran Turismo 7, sarebbe possibile ottenere un’esperienza in single player sicuramente più soddisfacente per gli utenti competitivi: non è chiaro se saranno già utilizzati prima del lancio del titolo, ma si tratta in ogni caso di uno studio con risultati molto interessanti.

Se siete interessati a consultare nel dettaglio il documento che illustra questa partnership e risultati conseguiti, potete dirigervi al seguente indirizzo.

In ogni caso, gli utenti avranno la massima libertà per personalizzare i propri veicoli nel prossimo capitolo, al punto che arriverà a farli sentire dei pittori.