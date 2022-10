Gran Turismo 7, la patch 1.24 è disponibile a sorpresa: ecco cosa cambia

Sony e Polyphony Digital hanno appena annunciato a sorpresa che la patch 1.24 di Gran Turismo 7 è già disponibile per il download: gli utenti dovranno dunque scaricarla il prima possibile per poter continuare a usufruire di tutte le funzionalità online.

L’ultimo racing game disponibile in esclusiva su PS5 e PS4 (lo trovate a buon prezzo su Amazon) ha infatti deciso di implementare una hot fix di emergenza, che mira a risolvere un grave bug arrivato in seguito all’ultimo aggiornamento.

Proprio pochi giorni fa era stata infatti rilasciata la patch 1.23, che tra le tante novità ha implementato anche 3 auto da corsa particolarmente attese dal grande pubblico: tuttavia, sembra che qualcosa non sia andato come previsto dal team di sviluppo.

Sembra infatti che durante alcuni eventi di corsa il gioco potesse impedire agli utenti di poter proseguire, andando misteriosamente in crash durante la schermata per scoprire la propria valutazione e le ricompense sbloccate.

Il changelog pubblicato sul proprio sito ufficiale svela infatti che l’unica novità introdotta dall’aggiornamento 1.24 è proprio un bugfix per impedire che questi crash possano verificarsi nuovamente.

Si trattava di un problema decisamente non di poco conto, considerando che i progressi venivano misteriosamente interrotti da crash frequenti, ma che grazie al nuovo update dovrebbe essere stato risolto una volta per tutte.

Stando a quanto riferito nel comunicato ufficiale, non sarebbero state implementate ulteriori novità o bonus aggiuntivi, ma se dovessero emergere ulteriori dettagli vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine. Nel frattempo, vi ricordiamo che la nuova patch di Gran Turismo 7 è già disponibile per il download, da questo momento.

Segnaliamo inoltre che le novità per questo brand di successo non sarebbero affatto finite qui: pare infatti che Sony abbia intenzione di realizzarne addirittura un film tratto da una storia vera.

Un lungometraggio per il quale sembra che la compagnia non abbia affatto badato a spese, riuscendo a coinvolgere secondo le prime indiscrezioni non solo un attore di Stranger Things, ma anche una star dalla trilogia de Il Signore degli Anelli.