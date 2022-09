Gran Turismo 7 è pronto per l’aggiornamento 1.23: ecco tutte le novità

Con un comunicato a sorpresa rilasciato proprio pochi istanti fa, il team di Gran Turismo 7 ha annunciato l’arrivo della patch 1.23 che introdurrà alcuni novità per i più grandi fan delle auto sportive.

L’ultimo capitolo della serie di Polyphony Digital (che trovate a un ottimo prezzo su Amazon) si aggiornerà alla nuova versione già a partire da domani 29 settembre alle ore 8.00 locali, con nuovi veicoli e sezioni di Scapes per scattare fotografie ancora più suggestive.

Come svelato dal trailer ufficiale rilasciato dagli sviluppatori, che potete visualizzare voi stessi in apertura, presto sarà possibile scendere in pista con 3 nuove grandi auto sportive, tra le più amate di tutti i tempi.

Si tratta infatti di Volkswagen ID.R ’19, Nissan Silvia K’s Type S (S14) ’94 e di Porsche Vision Gran Turismo Spyder: veicoli tutti dunque molto diversi l’uno dall’altro, ma che non potranno mancare nella collezione virtuale di ogni appassionato.

Il PlayStation Blog ufficiale ci svela poi qualche dettaglio aggiuntivo sulle caratteristiche principali dei veicoli in arrivo, con tanto di curiosità che faranno certamente felici i più grandi fan di Gran Turismo, abituati a sentirsi raccontare la storia delle bellissime auto incluse nei giochi.

Gran Turismo 7 proporrà dunque fin da subito questi 3 nuovi veicoli giocabili grazie al prossimo aggiornamento: se siete invece amanti della fotografia, da domani potrete trovare su Scapes sezioni dedicate a California II e Tokyo II, particolarmente suggestive e ideali per realizzare immagini davvero spettacolari.

Per il momento, le novità annunciate da Sony e Polyphony Digital si fermano ufficialmente qui: non sappiamo se siano previste ulteriori modifiche nascoste o feature in arrivo, ma qualora dovessero arrivare ulteriori novità vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Ricordiamo che Gran Turismo è attualmente uno dei brand di maggior successo in casa PlayStation: Sony sarebbe infatti pronta a girare un film dedicato tratto da una storia vera.

La casa di PlayStation 5 sembra non aver intenzione di badare alle spese per la realizzazione del film: stando alle ultime indiscrezioni, nel cast ci sarebbero anche attori provenienti da Stranger Things e perfino un volto noto da Il Signore degli Anelli.