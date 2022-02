Impazienti per Horizon: Forbidden West? Ora potete vestire Jin da Aloy in Ghost of Tsushima

Mancano pochi giorni al lancio di Horizon: Forbidden West e la nuova avventura di Aloy è particolarmente attesa dai giocatori del mondo PlayStation. Riuscirà l’iconica eroina di casa Guerrilla Games a replicare le gesta del gioco originale, uscito nel 2017? Mentre siamo tutti in attesa di scoprirlo (e ve ne parleremo il 14 febbraio su SpazioGames), anche Sucker Punch ha deciso di attendere il gioco a modo suo, proponendo un piccolo omaggio alla serie Horizon.

Da questo momento, infatti, i giocatori di Ghost of Tsushima che sono in possesso dell’espansione per L’Isola di Iki (o della Director’s Cut che già la include) possono raggiungere il nuovo scenario. Qui, troveranno un altare del vento da riparare. Risolvendo il puzzle a esso dedicato, otterranno come premio un outfit tutto nuovo per Jin Sakai, che si improvviserà un Nora come Aloy, con tanto di collane e copricapo dell’iconica eroina.

Di seguito, il tweet con cui Sucker Punch ha annunciato questa piccola chicca dedicata ai fan:

We are so excited for Horizon Forbidden West from our friends at @Guerrilla! While we wait, today we’ve released a new patch for Ghost of Tsushima Director's Cut that repairs a Wind Shrine to the north of Iki Island. Solve the puzzle there to earn an Aloy-inspired surprise… pic.twitter.com/5brcjTvL7o

— Ghost of Tsushima Director's Cut Out Now! (@SuckerPunchProd) February 8, 2022