Dopo la MotoGP, Valentino Rossi sfreccia su Gran Turismo 7

Quando sei abituato a sfrecciare in pista, il tuo amore per le corse è destinato a durare tutta la vita – non conta se su due o su quattro ruote. Lo pensa sicuramente anche Valentino Rossi, il fuoriclasse della MotoGP che, come vi avevamo raccontato qualche tempo fa, ha deciso di ritirarsi dalle corse su moto dopo il GP di Valencia di qualche mese fa. Questo, però, chiude solo una tappa nella carriera del campione, che intende ora dedicarsi alle quattro ruote. E, per allenarsi, curiosamente il Dottore ha scelto nientemeno che Gran Turismo 7.

In uscita il prossimo 4 marzo su PS4 e PS5, il titolo simulativo di Polyphony Digital è diventato infatti il campo di allenamento di Valentino, che è prossimo al debutto nella GT World Challenge Europe, il prossimo 1 aprile a Imola. Sarà la sua prima volta in assoluto su un’auto da corsa.

E, per farsi trovare pronto e al top della condizione, il fuoriclasse di Tavullia, nove volte campione del mondo, si è messo alla guida in Gran Turismo 7, che è anche il capitolo che celebra i primi 25 anni del franchise Gran Turismo.

«Sono fan di Gran Turismo fin dal primo capitolo» ha raccontato Rossi, in merito all’idea di allenarsi in compagnia del videogioco. «Il livello di simulazione e realismo offerto dalla saga è sempre stato straordinario, ma con Gran Turismo 7 il team di sviluppo è riuscito a compiere un ulteriore step evolutivo.

Per questo motivo per me è stato naturale scegliere il nuovo capitolo per studiare tracciati su cui non ho mai corso e affinare le mie capacità di guida. Ringrazio Sony Interactive Entertainment Italia per questa opportunità, e non vedo l’ora di continuare la mia preparazione per essere sempre pronto alle nuove sfide che mi aspettano».

Valentino Rossi sta studiando le piste e le vetture in Gran Turismo 7

«Siamo orgogliosi di poter collaborare con una leggenda del calibro di Valentino Rossi» è stato il commento di Marco Saletta, General Manager di Sony Interactive Entertainment Italia.

«Gran Turismo 7 rappresenta la massima espressione della simulazione automobilistica, e siamo felici che un’icona del motorsport trovi nel nuovo capitolo della saga Gran Turismo il contesto ideale per affinare le proprie abilità e allenarsi in vista dell’esordio nella GT World Challenge Europe».

In vista del suo prossimo debutto a quattro ruote, i tifosi del Dottore non possono che essere impazienti di vederlo trionfare ancora. Nella sua prossima vittoria, stavolta, ci sarà anche un po’ di Gran Turismo 7.