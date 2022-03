Ghost of Tsushima 2 in arrivo su PS5? Gli indizi parlano chiaro

Ghost of Tsushima è senza ombra di dubbio uno dei giochi più apprezzati da critica e pubblico della scorsa generazione di console PlayStation, tanto che da tempo i fan chiedono un Ghost of Tsushima 2.

Senza nulla togliere a capolavori come The Last of Us Part II, il titolo di Sucker Punch è riuscito a conquistare un gran numero di giocatori, oltre a fare registrare vendite davvero notevoli.

Ghost of Tsushima è anche riuscito anche a vincere un gran numero di premi davvero importanti, scalzando IP ben più note a livello mondiale.

Il gioco è riuscito a totalizzare oltre 8 milioni di copie vendute, dimostrando come l’avventura di Jin Sakai si sia rivelata vincente. Ora, però, si inizia a parlare del sequel ufficiale.

Come riportato anche da PSU, una serie di nuovi annunci di lavoro pubblicati da Sucker Punch Productions hanno suggerito che lo studio si starebbe preparando a Ghost of Tsushima 2.

Il sito web della società rivela infatti che il team è alla ricerca di un Senior Combat Designer e di un Technical Combat Designer.

Ma non solo: entrambe le posizioni richiedono candidati che abbiano specificamente giocato all’epopea dei samurai per PS4 e PS5. Non ci resta che attendere eventuali conferme circa un eventuale e questo punto gradito Ghost of Tsushima 2.

Ghost of Tsushima è uscito per PS4 nel luglio 2020, ed è stato portato su PS5 l’anno successivo con il titolo di Ghost of Tsushima: Director’s Cut, una versione completa di miglioramenti visivi e di prestazioni, oltre al supporto per il DualSense.

Sony non ha ancora annunciato un sequel del gioco, ma essendo una delle nuove IP di maggior successo della compagnia, non pensiamo che vogliano far riposare il franchise troppo a lungo.

Parlando di altre grandi esclusive PlayStation, avete letto che da poche ore Horizon Forbidden West ha lanciato l’aggiornamento 1.06?

Infine, se non lo avete già fatto, date una letta anche alla nostra recensione di Gran Turismo 7, un ritorno al passato, in tutti i sensi.