Gran Turismo 7, i tempi di caricamento su PS5 e PS4 sono… sorprendenti

Gran Turismo 7, il real driving simulator, è finalmente tra noi. Un titolo che, come sapete, rappresenta una delle ultime uscite cross-generazionali tra PS5 e PS4.

Anche sulla vecchia generazione di PlayStation sarà possibile giocare l’ultimo episodio della più famosa serie di giochi di corse.

Un titolo che ha tutta l’intenzione di fare la gioia dei nostalgici, e di chi ha amato la serie fin dall’inizio, perché in Gran Turismo 7 ci sono anche i circuiti più apprezzati dai fan.

Questo ultimo episodio del franchise è davvero intenzionato a piacere anche ai più esperti di automotive, visto che ha stregato addirittura Valentino Rossi.

Ogniqualvolta si ha a che fare con un titolo cross-gen, come Horizon Forbidden West giusto per fare degli esempi recenti, c’è sempre il problema dei compromessi necessari per far girare un titolo su una console datata.

Compromessi a cui deve sottostare inevitabilmente anche Gran Turismo 7, che nonostante tutto riesce a difendersi molto bene in entrambe le versioni.

C’è una cosa in cui, però, le console di vecchia generazione non possono competere: i tempi di caricamento.

Grazie alle potenzialità degli SSD, le console di attuale generazione possono vantare dei caricamenti velocissimi, che fanno realmente la differenza in occasioni come queste.

Da questo punto di vista, come si comporta Gran Turismo 7 su PS5 e PS4? A darci la risposta è il solito ElAnalistadeBits, che su YouTube ha analizzato le versioni del gioco.

Come potete vedere nel video qui sopra, la differenza in termini di velocità di caricamento è sorprendente. Se PS5 impiega 1.50 secondi a caricare un circuito, PS4 ne impiega ben 41.90 nelle stesse condizioni.

Non è una sorpresa, visto quanto PS5 in generale riesce a caricare velocemente i suoi titoli. Una console su cui arrivano tanti giochi gratis anche tramite PlayStation Plus, anche se qualcuno ne riceverà alcuni bonus.

