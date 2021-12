Gran Turismo 7, con questo video di gameplay tornerete nel passato

Gran Turismo 7 è uno dei videogiochi più attesi tra le esclusive delle piattaforme PlayStation, e si prepara ad essere un grande ritorno alle origini.

Il titolo rappresenta, insieme ad Horizon Forbidden West, anche il canto del cigno di PlayStation 4 vista la sua natura old-gen.

Gran Turismo 7 si è mostrato alcune volte nelle ultime settimane grazie a degli interessanti diari di sviluppo: in uno di questi abbiamo scoperto anche le funzionalità del Dualsense.

Quello sui tracciati, invece, ci ha mostrato quanto sarà certosina la cura nel creare delle piste che andranno a soddisfare tutti i giocatori.

Dopo Gran Turismo Sport c’è stato un circuito che i fan hanno richiesto a gran voce e che, per la gioia dei più affezionati, finalmente ritornerà in questa nuova iterazione del franchise.

Si tratta di Deep Forest Raceway, uno dei tracciati più iconici delle serie di Gran Turismo, e che nel nuovo video di gameplay potete vedere nella bellezza di PS5.

La pista, che è comparsa in ogni episodio di Gran Turismo tranne che nel citato Sport, torna in questa occasione in tutto il suo splendore, proprio come la ricordavate.

Per farvi colpire dalla nostalgia, e vedere il passato in alta definizione grazie a PS5, ecco il video di gameplay:

Deep Forest Raceway fa una bella figura su PS5, in questo giro completo dall’adrenalinico punto di vista del cockpit.

Il filmato che vi abbiamo mostrato è stato catturato interamente su PlayStation 5 e, come gli altri circuiti, anche questo è stato creato con uno scanner al laser di altissima precisione, così da cogliere ogni sfumatura.

Anche gareggiare sarà un piacere, pure in solitaria, perché Sony ha sviluppato un avanzatissimo sistema di intelligenza artificiale per darvi una grande sfida.

E lo potrete fare con il volante ufficiale, presentato da Sony di recente, che ogni fan di Gran Turismo 7 non può lasciarsi scappare.

In un titolo che, per i collezionisti, sarà davvero una gioia con le sue oltre 400 automobili da collezionare.