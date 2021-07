Gran Turismo 7 avrà una beta? Spunta un indizio

Gran Turismo 7 avrà una beta prima dell’uscita ufficiale, stando a quanto rivelato dal sito ufficiale PlayStation.

L’erede di Gran Turismo Sport sembrerebbe destinato ad avere una prova estensiva prima del lancio, che non ha ancora una data.

Il gioco è stato recentemente rinviato al prossimo anno e questo potrebbe essere un modo per addolcire la pillola.

Poche settimane fa, lo scorso giugno, è stato annunciato che il racing non sarà disponibile soltanto su PS5 ma anche su PS4.

La beta di Gran Turismo 7 è stata menzionata sul sito ufficiale PlayStation, in maniera abbastanza sorprendentemente esplicita.

Il nuovo capitolo della serie automobilistica di Polyphony Digital ha visto questa beta venire classificata sotto la voce degli eventi in arrivo.

Per avere una chance di partecipare al periodo di prova, recita il sito, è necessario guardare una live demo di 10 secondi.

Tuttavia, guardando il video ora, si ottiene soltanto un codice generico che, se immesso su PlayStation Store, semplicemente non funziona.

Il fatto che non funzioni adesso, però, non vuol dire che non lo farà in un futuro prossimo, magari non appena Sony avrà definito un annuncio formale.

Non si tratta di una notizia eccessivamente inaspettata, al di là delle modalità inconsuete: Gran Turismo Sport aveva avuto del resto anch’esso una beta.

Proprio GT Sport continua ad essere supportato in maniera massiccia, avendo appena ricevuto un (ultimo? Improbabile) update.

Per il franchise si tratterà di un vero e proprio ritorno al passato con Gran Turismo 7, sebbene la dimensione online continuerà a rivestire una carica importante.

L’idea di una beta lo dimostra e dimostra, del resto, pure una dose di continuità rispetto al predecessore, anche se lo switch a cross-gen sarebbe avvenuto soltanto in tempi recenti e non sarebbe stato sempre alla base del progetto.