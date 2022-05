Gotham Knights torna a farsi vedere, ecco l’appuntamento da seguire

L’universo videoludico di Batman si appresta a tornare e, tra i vari progetti, lo farà con il prossimo Gotham Knights.

Dopo la premiatissima serie creata da Rocksteady, che potete recuperare su Amazon, i giocatori fan del Crociato Incappucciato bramano nuove avventure in quella Gotham City.

PlayStation Store ha recentemente svelato alcuni dettagli sul gioco che, a quanto pare, riceverà una sorta di espansione del suo gameplay, che non era stata annunciata.

E l’attesa per Gotham Knights è ancora lunga. Il titolo è stato rinviato qualche tempo fa, ma adesso abbiamo almeno una data di uscita definitiva.

Mentre c’è ancora un certo silenzio da parte di Gotham Knights e dintorni, poco fa Warner Bros ha fissato un appuntamento importante per tutti i fan.

Il titolo con protagonista la Bat-Family si farà vedere molto presto, con un qualche tipo di evento ancora non meglio definito.

Mission update from the Belfry: Nightwing and Red Hood. Powers Club. Tomorrow. 6 AM PT. #GothamKnights pic.twitter.com/n5kEqeRoV1

— Gotham Knights (@GothamKnights) May 9, 2022