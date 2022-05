Batman, in Unreal Engine 5, è il sogno dei fan (e c’è una demo)

I fan di Batman sono in trepidante attesa del ritorno del Cavaliere Oscuro nel mondo dei videogiochi, sebbene al momento nessuno abbia ancora risposto al batsegnale.

Gotham Knight (che trovate anche su Amazon) riprende i personaggi della Bat Family in un contesto da action con elementi multiplayer, ma senza la presenza dell’alter ego di Bruce Wayne.

Il mese scorso via abbiamo condiviso le demo tecniche gratuite dell’Unreal Engine 5 di Spider-Man e Superman: queste usano la Megacity di The Matrix Awakens, in modo da lasciarci sognare su come potrebbero essere i giochi di supereroi di prossima generazione.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, presto i giocatori PC potrebbero essere in grado di sperimentare questa demo anche nei panni di Batman.

Lo YouTuber “JSFILMZ” sta attualmente lavorando a questa demo tecnica di Batman in Unreal Engine 5. Ispirandosi al look del personaggio visto nel recente film The Batman, questo assaggio avrà alcune meccaniche di combattimento corpo a corpo.

Per essere un progetto realizzato da una singola persona, si tratta sicuramente di un piccolo miracolo, specie dal punto di vista tecnico: sfortunatamente, però, al momento manca una data di uscita.

JSFILMZ ha in goni caso dichiarato se renderà la demo disponibile al pubblico, quindi assicuratevi di restare in zona non appena sarà resa disponibile. Poco sotto, trovate due video del progetto.

Restando in tema, GPUnity ha rilasciato un sorprendente HD Texture Pack per il primo capitolo della serie Batman Arkham, considerato un piccolo grande classico dedicato all’eroe DC Comics.

Ma non solo: anche il celebre Batman Arkham Knight è diventato a suo modo un gioco next-gen grazie a un altro splendido lavoro messo in piedi da Giulio Guglielmi, noto anche come Massihancer.

Infine, qualcuno ha creato la mod di Sifu più incredibile di sempre, che crea il videogioco di Batman definitivo ispirato all’ultimo film.