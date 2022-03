Gotham Knights è stato rinviato, ma ora c’è la data di uscita definitiva

Iniziamo a fissare le prime date importanti per la seconda parte del 2022 videoludico, e il prossimo gioco di cui parlare è Gotham Knights.

Il titolo, come sapete, riprende i personaggi della Bat Family in un contesto da action con elementi multiplayer, ma non è ambientato nell’Arkhamverse videoludico.

Un leak aveva già svelato che la finestra di lancio prevista per Gotham Knights sarebbe la primavera del 2022, sebbene gli sviluppatori non abbiano mai confermato ufficialmente tali indiscrezioni.

Giusto due giorni fa era apparsa anche una beta del gioco che, a questo punto, faceva presagire proprio all’annuncio di cui vi parliamo oggi.

La brutta notizia è che Gotham Knights non uscirà nella primavera del 2022 come era stato preventivato in precedenza.

La buona notizia è che abbiamo una data di uscita definitiva, ed è fissata per l’autunno del 2022.

Come annunciato dal profilo officiale su Twitter, Gotham Knights sarà disponibile a partire dal 25 ottobre 2022.

«Gotham avrà sempre bisogno dei suoi eroi. Preparatevi per un’avventura del tutto inedita il 25.10.22.»

L’autunno videoludico si riempe di eroismo quindi, e possiamo iniziare a contare i giorni che ci separano dal ritorno a Gotham City nei panni degli alleati di Batman.

Il gioco, che destò molto clamore all’annuncio di diverso tempo fa, sarà ambientato in una Gotham City che vive un momento molto complicato, perché… Batman è morto.

Sarà proprio questa la premessa delle vicende, e sarà questo il motivo per cui vestiremo i panni non del celebre Uomo Pipistrello, ma di Batgirl, di Robin, di Red Hood e di Nightwing, costretti a unire le loro forze proprio per ovviare alla morte del celebre eroe e assicurare che il suo desiderio di una Gotham più sicura e più onesta continui a vivere.

Il titolo fu annunciato insieme a Suicide Squad, che segnerà il ritorno di Rocksteady nell’universo dei personaggi DC Comics.

Gioco che, tuttavia, non vedrà la luce nel 2022, perché ha subito di recente un rinvio piuttosto importante.

Warner Bros ha mantenuto le sue promesse riguardo l’uscita di Gotham Knights entro il 2022, lo farà anche con un altro titolo molto atteso?