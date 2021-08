Suicide Squad, spunta una data per il reveal (e c’è anche Gotham Knights)

Suicide Squad: Kill the Justice League, brand che di recente si è rinfrescato con l’ultima pellicola di James Gunn al cinema, è uno dei nuovi progetti in seno a Warner Bros e Rocksteady.

Il team che ha creato la serie di Batman Arkham si appresta a cambiare sponda, per così dire, lavorando sugli antieroi per eccellenza della scuderia DC Comics.

Aspettiamo tutti nuove informazioni su questo interessante titoli, che ribalta la prospettiva che finora avevamo del mondo DC, e da un po’ era spuntata una data del probabile reveal del gameplay.

Un titolo per altro con un gameplay abbastanza peculiare, incentrato sul gioco di squadra, dove sarà addirittura possibile cambiare personaggio al volo.

Finalmente abbiamo una data precisa da segnare sul calendario, per sapere qualcosa non solo del nuovo progetto sulla Suicide Squad, ma anche su Gotham Knights.

Un tweet della pagina ufficiale di Gotham Knights, confermato da un altro cinguettio del prezzemolino Geoff Keighley, ci conferma l’appuntamento con il prossimo DC Fandome: 16 ottobre 2021.

L’evento è dedicato ovviamente a tutti i fan delle produzioni DC Comics tra fumetti, film e ovviamente videogiochi. Dalle ore 19.00 italiane partirà lo streaming, che vedrà coinvolte tutte le proprietà intellettuali della casa editrice.

Nel primo tweet vediamo una misteriosa figura di spalle, probabilmente uno dei villain che si ritroverà ad affrontare la Batman Family, una vera e propria minaccia per i nostri eroi.

In quello di Keighley, invece, abbiamo delle nuove informazioni riguardanti i contenuti di ciò che possiamo aspettarci dal prossimo DC Fandome.

Warner Bros confirmed that #DCFandome livestream on October 16 will include exclusive new looks at:

– SUICIDE SQUAD: KILL THE JUSTICE LEAGUE from @RocksteadyGames

– GOTHAM KNIGHTS from @WBGamesMTL

Plus a brand new trailer for THE BATMAN movie + more. pic.twitter.com/w65QAPSw5q

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 31, 2021