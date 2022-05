Gotham Knights si espande? PlayStation Store “svela” una novità importante

Potrebbe essere in arrivo una novità molto importante per gli amanti della cooperativa: sembra infatti che Gotham Knights sia diventato a sorpresa ancora «più grande».

Ricordiamo infatti che l’ultimo attesissimo titolo di WB Games Montreal (potete prenotarlo al prezzo minimo garantito su Amazon) permetterà di affrontare le minacce di Gotham City nei panni della Bat Family, ma senza l’iconico Cavaliere Oscuro.

Tuttavia, nonostante la presenza di quattro personaggi giocabili, era stata annunciata una co-op con massimo 2 giocatori: gli sviluppatori avevano infatti sottolineato di aver disegnato il gameplay tenendo conto di questo aspetto, allontanandosi così dall’amatissima serie Arkham.

Dopo un lungo periodo di silenzio, Gotham Knights aveva svelato la data d’uscita definitiva, confermando dunque il rinvio di qualche mese: se l’ultimo aggiornamento di PlayStation Store dovesse rivelarsi esatto, forse adesso sappiamo che potrebbe essere stata proprio la co-op la vera causa del nuovo lancio.

Come segnalato da Game Rant, sembra infatti che la co-op di Gotham Knights sarebbe in espansione e consentirebbe un massimo di 4 giocatori collegati contemporaneamente.

La pagina ufficiale presente su PlayStation Store, che potete consultare anche voi stessi al seguente indirizzo, adesso segnala nell’apposita dicitura dedicata al multiplayer di essere infatti in grado di supportare «fino a 4 giocatori online con PS Plus», indicando proprio una connettività di 4 utenti in contemporanea.

L’aggiornamento è arrivato a sorpresa e senza alcun annuncio da parte degli sviluppatori: se l’indizio venisse confermato, ciò significherebbe che gli utenti potrebbero utilizzare tutti i componenti della Bat Family contemporaneamente nella nuova avventura.

Curiosamente, la descrizione ufficiale segnala ancora oggi una co-op con massimo due giocatori, nonostante la dicitura relativa alla connettività con PlayStation Plus sia stata aggiornata solo in queste ore.

L’annuncio potrebbe dunque rendere entusiasti tutti i fan di questi amati personaggi, ma in attesa di una conferma ufficiale vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute precauzioni, dato che potrebbe anche essersi trattato di un curioso errore. Qualora dovessero emergere ulteriori novità, vi aggiorneremo come sempre sulle nostre pagine.

Non resta che rimanere in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte degli sviluppatori: in ogni caso, se la notizia venisse confermata, la co-op potrebbe essere stata una delle funzioni testate nella misteriosa e pesantissima beta emersa online poco prima del rinvio ufficiale.