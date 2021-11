Gotham Knights, spunta online la finestra di lancio (e nuovi artwork)

I fan dei supereroi DC sono attualmente in attesa di tanti ambiziosi videogiochi attualmente in produzione: tra questi uno dei più importanti è certamente Gotham Knights, in mano a WB Games Montreal.

Gli autori del prequel della Batman Arkham Collection stanno infatti lavorando a un nuovo titolo ambientato a Gotham City, nel quale però l’iconico Cavaliere Oscuro è morto.

Controlleremo dunque un nuovo incredibile cast in questa avventura, che ha avuto modo di mostrarsi dettagliatamente nell’ultimo trailer dalla DC Fandome.

Il destino di Batman è stato deciso dagli sviluppatori per dare un approccio fresco e unico all’universo di Bruce Wayne e dei suoi compagni, che in quest’occasione avremo la possibilità di controllare più da vicino.

Il lancio dell’ambizioso progetto sarebbe dovuto avvenire, nelle intenzioni iniziali, durante il 2021: il publisher si ritrovò però costretto ad annunciare il rinvio al 2022, senza però fornire ulteriori dettagli sulla possibile finestra di lancio.

Il mistero potrebbe però essere stato svelato: la community ha scoperto immagini asset, da utilizzare per il marketing, che avrebbero svelato in anticipo quando uscirà Gotham Knights.

Stando ad uno scatto in particolare segnalato da ResetEra, che potrete osservare qui di seguito, sembrerebbe che Gotham Knights abbia una finestra di lancio fissata alla primavera 2022, il che renderebbe probabile un’uscita nei mesi che vanno da marzo a maggio del prossimo anno.

RUMOR: #GothamKnights release window is 2022 SPRING. Here is promo image of the game that I found on Jin Park site (Art Director / Designer currently working at Rokkan NY who did Campaign Art Direction, branding for Gotham Knights). Follow the link below. pic.twitter.com/9ZXemFZ6Yj — Tim (@tatlinsky) November 3, 2021

Come ulteriore bonus, i fan hanno anche scoperto nuovi concept art, utilizzati dagli artisti come riferimento per la creazione del materiale marketing e per la realizzazione in CG:

Il tutto è stato trovato nel sito personale di Jin Park, l’art director che si è occupato del branding di Gotham Knights: pochi minuti dopo che questi artwork sono finiti online, la sezione dedicata è diventata improvvisamente inaccessibile.

Sembra dunque evidente che questi concept art sono finiti online prima di quanto fosse previsto: naturalmente resta comunque concreta la possibilità di un possibile futuro rinvio, dato che gli sviluppatori non hanno ancora annunciato una finestra di lancio definitiva.

Pertanto, in attesa di ulteriori novità, vi invitiamo come di consueto a prendere questo rumor con le dovute precauzioni.

Nonostante gli sviluppatori abbiano esperienza con la popolare serie dedicata al Cavaliere Oscuro, Gotham Knights prenderà le distanze da Batman Arkham: il motivo è da ricercarsi nella sua formula gameplay, dedicata al co-op.

I fan potranno comunque stare sereni, dato che non seguirà l’esempio dei rivali di Marvel’s Avengers: il nuovo titolo di WB Games Montreal non sarà un game as a service.

A quanto pare il team sarebbe però al lavoro anche su un tripla-A dedicato a uno dei supereroi più amati di tutti i tempi.