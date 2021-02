Gotham Knights e il destino di Batman: autore spiega perché di questa scelta

Gotham Knights, il nuovo videogioco ambientato nell’universo di Batman, avrà una grande peculiarità: non ci sarà Batman. Riporteremo il motivo solo di seguito, in caso non vogliate anticipazioni, ma il team di Warner Bros. Montreal ha scelto di non rendere l’Uomo Pipistrello parte attiva delle vicende del suo gioco, che si concentrerà invece su un roster di altri personaggi di Gotham City.

Perché? A spiegarlo è stato direttamente Mitch Dyer, narrative designer e sceneggiatore del gioco, ai microfoni di Las Vegas Review Journal.

Attenzione! L’articolo che segue contiene un’anticipazione dalle vicende di Gotham Knights, così com’è stata resa nota dagli autori. Se non volete sapere quale sarà il contesto narrativo del gioco vi raccomandiamo di interrompere qui la lettura.

Gotham Knights avrà il la da quella che sarà la morte di Batman, che ha combattuto per quindici anni per mantenere al sicuro la sua città – prima di rimanere ucciso. Sarà da questo evento che prenderanno piede le vicende degli altri protagonisti, con una scelta che secondo lo scrittore permette di avere «un approccio fresco e unico» all’universo di Bruce Wayne e compagni, che così potrà essere narrato in modi diversi da quelli che abbiamo visto in passato.

Nelle parole di Dyer:

Cambiando il focus per spostarlo su questi personaggi, dopo questa morte cruciale che è importante per tutti loro, questa storia ha una struttura unica. Avere questo approccio fresco e unico all’universo DC lo rende sia accessibile che coinvolgente in un modo che è immediatamente gratificante, secondo me.

Certo, potrebbe anche essere che quella di Batman non sia una vera morte e che il gioco abbia in serbo delle sorprese per i fan del mondo DC: lo scopriremo solo quanto Gotham Knights, che si potrà giocare sia da soli che in compagnia, esordirà ufficialmente.

L’uscita è fissata su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S in una data ancora da fissare.