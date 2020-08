Dormite sereni: Gotham Knights non è un game as a service (e altri dettagli dagli autori)

Da quando Gotham Knights è stato annunciato, con il suo roster unico di eroi di Gotham che cercano di raccogliere l’eredità di un deceduto Batman, molti fan si sono domandati se quello che sta venendo sviluppato da Warner Bros. Montreal non sia da considerarsi come un game as a service – ossia un titolo online persistente con stagioni che si susseguono, da giocarsi online e privo di una tradizionale campagna “scolpita nella pietra” e autoconclusiva. Se questo aspetto vi preoccupava, sappiate che non sarà così.

A rispondere al quesito sono stati direttamente gli sviluppatori, che ai microfoni di IGN USA hanno spiegato che il gioco non è stato concepito come un Gaas:

No, decisamente non è stato pensato come un game-as-a-service. Abbiamo degli alberi di abilità, che sono differenti per ciascuno dei personaggi, e poi ci sono degli equipaggiamenti che è possibile costruire, e anche delle scelte che è possibile fare. Tutto questo non significa che si tratti di un game-as-a-service.

Per ribadirlo, gli autori hanno confermato che «potete anche completare l’esperienza intera da soli», perché facendolo non taglierete fuori altri contenuti. «E se deciderete di giocare da soli [anziché in co-op], potrete anche rimanere offline, se lo preferite. Pensiamo che fare squadra e vivere la fantasia del dinamico duo sia un’esperienza molto bella per i giocatori, ma non vi forzeremo a farlo.»

Come funzionerà Gotham Knights

I dettagli rivelati durante l’intervista sono tanti e particolarmente succosi. Tra i diversi aspetti del gioco, segnaliamo i più rilevanti:

Il gioco sarà interamente open world , senza aree bloccate in attesa che siate più forti o saliate di livello;

, senza aree bloccate in attesa che siate più forti o saliate di livello; I diversi protagonisti sono molto diversi tra loro, nelle intenzioni degli sviluppatori, sia per i loro alberi di abilità che per gli equipaggiamenti di cui possono servirsi;

Giocando in co-op potrete anche scegliere entrambi lo stesso personaggio . Potreste, ad esempio, costituire una squadra di due Batgirl, che magari avete sviluppato diversamente;

. Potreste, ad esempio, costituire una squadra di due Batgirl, che magari avete sviluppato diversamente; Potete completare l’intero gioco anche usando un solo personaggio ;

; È presente un ciclo giorno-notte , ma non come potreste immaginare: nelle giornate, infatti, gli eroi pianificano le loro azioni a Belfry, mentre di notte siete liberi di andare per Gotham a caccia di cattivoni. Il ritmo del gioco è scandito da questa routine;

, ma non come potreste immaginare: nelle giornate, infatti, gli eroi pianificano le loro azioni a Belfry, mentre di notte siete liberi di andare per Gotham a caccia di cattivoni. Il ritmo del gioco è scandito da questa routine; Il titolo racconterà una storia completamente originale, definita come «una nostra interpretazione» della lore di Batman e della storia di Gotham City dagli sviluppatori.

L’appuntamento con il gioco è atteso per il 2021, quando il gioco arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.