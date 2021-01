Gotham Knights prenderà le distanze dalla serie Arkham (ed ecco perché)

Gotham Knights, nuovo gioco dedicato interamente alla Bat-family, potrebbe vedere la luce durante la prossima estate di quest’anno. In attesa di vedere nuovamente il gioco in azione, sono ora emersi alcuni particolari davvero interessanti sul sistema di combattimento.

Il titolo a quanto pare si allontanerà dalla serie di Batman: Arkham realizzata da Rocksteady, visto e considerato che Knights verterà molto sulla modalità cooperativa. Ma non solo: il team sembra più che convinto a ricreare quasi da zero il sistema di combattimento.

Ai microfoni di GamesRadar+, gli sviluppatori di Warner Bros. Montreal hanno infatti rivelato la loro idea dietro al nuovo gioco ambientato nella città di Gotham City:

Abbiamo completamente ricreato il sistema di combattimento per fare in modo che funzionasse correttamente in co-op, perché quella è la parte dell’esperienza che più ci interessa. In ogni caso rimane pur sempre un brawler, alcune delle meccaniche non sembreranno così strane a tutti coloro i quali hanno giocato e apprezzato la serie Arkham, ma si tratterà in ogni caso di un gioco molto diverso. Pensare un sistema di combattimento da zero è una sfida, ma anche molto stimolante e siamo davvero orgogliosi del risultato ottenuto!

Ricordiamo che Gotham Knights includerà in ogni caso anche una modalità per giocatore singolo, sebbene è nell’opzione per più giocatori che il titolo darà il meglio, pad alla mano. Il creative director Patrick Redding ha infatti aggiunto che «le dinamiche per due giocatori si fonderanno con la natura di Gotham City.»

Gotham Knights mette a disposizione un roster di quattro personaggi tra i quali scegliere, che comprende anche Batgirl e Robin. Una cartolina di auguri inviata da Warner Bros. Montreal potrebbe infine aver confermato che il gioco uscirà ufficialmente il 16 luglio 2021.