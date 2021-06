Gotham Knights, gli sviluppatori al lavoro su un AAA su un celebre eroe?

Sembra che WB Games Montreal, autori del prossimo Gotham Knights, si stia preparando per iniziare a lavorare su un nuovo progetto, un Tripla A, ancora avvolto nel mistero.

Lo studio canadese al lavoro sul primo gioco dedicato interamente alla Bat Family, sembra stia infatti in procinto di guardare al futuro.

PCGamesN ha riportato che Warner starebbe cercando una persona di talento «per lavorare con il suo team di sviluppo a una nuova IP, un AAA».

Il ruolo del candidato prescelto include la conoscenza di «sistemi di gioco multipiattaforma» e «comportamenti tra NPC»

Non è chiaro se questo nuovo progetto sarà legato in qualche modo a Gotham Knights (atteso nel corso del 2022) o all’universo di Batman.

Attenzione, però: da tempo si vocifera che lo studio stesse lavorando a un gioco dedicato Superman, con tanto di concept art del gioco cancellato.

WB Montreal potrebbe quindi riprendere in mano il vecchio progetto, oppure – perché no – dedicarsi a qualcosa di totalmente slegato al mondo dei personaggi DC Comics.

Il prossimo prodotto di Rocksteady incentrato sulla Suicide Squad sarà invece posizionato proprio nell’universo di Arkham dedicato al Cavaliere Oscuro.

