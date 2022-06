Gotham Knights sfida Arkham Knight: avrà la Gotham migliore di sempre

Gotham Knights, il nuovo progetto videoludico dedicato al mondo di Batman, arriverà dopo la fortunatissima serie di Rocksteady, e non è facile.

I Batman Arkham, che potete trovare su Amazon in un pacchetto, sono ad oggi tra i migliori videogiochi di sempre con protagonista il Cavaliere Oscuro, i suoi nemici e alleati.

Questi ultimi che torneranno in Gotham Knights, capitanati dal pupillo Nightwing che è stato protagonista di uno degli ultimi trailer del gioco.

Uno degli altri personaggi, invece, è stato protagonista di una polemica mossa dai fan più accaniti dell’universo di Batman, ed il motivo è abbastanza curioso.

Il nuovo progetto di Warner Bros ha gli occhi addosso di tutti i fan di Batman, dei fumetti o videogiochi che sia, ed è inevitabile che si facciano dei confronti.

Sebbene i due titoli abbiano scopi e struttura differenti, i giochi di Rocksteady sono un punto di riferimento per il Crociato Incappucciato, e in generale per i titoli action.

Ma c’è una cosa per cui Gotham Knights, secondo le parole degli sviluppatori, non teme confronti con la precedente serie di titoli: Gotham City.

La città simbolo dell’eroe, dei suoi nemici e alleati che, secondo una dichiarazione degli sviluppatori riportata da PCGamesN, sarà rappresentata con grande attenzione.

In una nuova intervista, il produttore esecutivo Fleur Marty ha affermato che la città sarà «la versione più grande di Gotham che sia stata rappresentata nei videogiochi», e che il team si è concentrato particolarmente su densità e verticalità della città.

L’appuntamento con il gioco è fissato per il 25 ottobre, quando esordirà su PC e su console di nuova generazione (le versioni PS4 e Xbox One sono state cancellate).

Il motivo della cancellazione è stato approfondito da Warner Bros e, a ben vedere, non si può dare torto al team di sviluppo.

Per ogni ulteriori dettagli su Gotham Knights c’è ovviamente la scheda dedicata di SpazioGames.