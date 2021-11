Google Stadia offre giochi gratis a dicembre (e c’è una perla horror)

Google Stadia non vuole gettare la spugna, visto che da pochi minuti sono trapelati i giochi gratis che verranno offerti agli abbonati durante il prossimo mese di dicembre di quest’anno.

Se la piattaforma per il gaming in streaming è stata sicuramente poco incisiva e rivoluzionaria (come invece si era prefissata da tempo) è altrettanto vero che il servizio non vuole arrendersi.

Del resto, l’ultima novità in ordine di tempo è stata l’introduzione della possibilità di testare gratuitamente i giochi, seppure per un lasso di tempo di appena 30 minuti.

Ora, come riportato da Android Central, gli abbonati al servizio premium potranno mettere mano a ben sei giochi gratuiti sulla piattaforma cloud gaming di Mountain View.

I nuovi giochi gratis disponibili da dicembre 2021 saranno:

Transformes Battlegrounds (Day-One Stadia)

Wreckfest (Day-One Stadia)

Foreclosed

Little Nightmares

Destroy All Humans!

Falconeer Warrior Edition

I nuovi giochi potranno essere richiesti da tutti gli abbonati a Stadia Pro dal 1° dicembre 2021 e rimarranno per sempre di proprietà del giocatore finché la sottoscrizione sarà attiva.

Ma non solo: da questa settimana, sempre sullo store di Stadia, sono sbarcati Farming Simulator 22, Jackbox Party Pack 8 e Rayman Legends, per non farsi mancare nulla.

La speranza degli utenti e di Google è naturalmente che il 2022 possa riaccendere l’interesse verso il suo servizio.

Se avete Xbox, vi ricordiamo che potete usufruire di Google Stadia direttamente dal vostro hardware casalingo tramite il browser Edge.

