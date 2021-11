Xbox Game Pass, due giochi gratuiti da oggi (c’è un soulslike)

Novembre è stato un mese piuttosto ricco per quanto riguarda il catalogo di Xbox Game Pass, il quale si arricchisce ora di due nuovi giochi di una certa rilevanza.

Dopo aver accolto esclusive del calibro di Forza Horizon 5, gli abbonati potranno da ora mettere mano ad altri titoli offerti in forma gratuita.

Del resto, anche le novità in arrivo per i Games With Gold di dicembre promettono di essere quantomeno interessanti (c’è anche un gioco di ruolo).

Questo senza contare anche che all’interno di Xbox Game Pass è stato da poco incluso un servizio a sorpresa che sicuramente non scontenterà i giocatori.

Oggi, 23 novembre 2021, gli abbonati a Game Pass potranno infatti mettere mano a due titoli di un certo peso, scaricabili in forma assolutamente gratuita.

Il primo è Deeeer Simulator, un gioco di distruzione delle piccole città sviluppato da Gibier Games, che permettere di passare giornate rilassanti gli altri animali, oppure distruggendo ogni cosa.

Il secondo, decisamente più interessante, è Mortal Shell, titolo sviluppato da Cold Symmetry e pubblicato da Playstack.

Inquadrabile nella categoria dei soulslike alla Bloodborne, Mortal Shell è un action RPG che «metterà alla prova la vostra sanità mentale e la tenacia in un mondo in frantumi».

«Mentre i resti dell’umanità appassiscono e marciscono, nemici infervorati si annidano tra le rovine. Non hanno alcuna pietà: per la tua sopravvivenza sono necessarie una consapevolezza, una precisione e un istinto superiori. Rintraccia i santuari nascosti dei seguaci devoti e scopri il tuo vero obiettivo», si legge nella descrizione ufficiale.

A proposito di novità, da pochi giorni è disponibile il multiplayer di Halo Infinite, il cui lancio è a quanto pare già un successo assoluto.

Infine, su Xbox Game Pass potete trovare anche alcuni Grand Theft Auto gratis, nel caso non vogliate buttarvi a capofitto nella nuova – e chiacchierata – GTA Trilogy.