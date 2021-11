Games With Gold, rivelati i giochi gratis di dicembre 2021

Gli utenti Xbox possono ancora scaricare i giochi offerti da Games With Gold a novembre, sebbene sembra essere tempo di pensare alle novità attese durante il prossimo mese di dicembre.

La promozione, lo ricordiamo per i più smemorati, è disponibile esclusivamente agli abbonati Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate.

Se questo mese quindi le novità sono state certamente interessanti, anche a dicembre gli utenti Xbox potranno divertirsi con tanti regali offerti grazie al loro abbonamento.

Ora, come riportato anche da VGC, hanno fatto capolino i titoli dei giochi che saranno resi disponibili sul catalogo di Games With Gold in forma gratuita durante l’ultimo mese del 2021.

Secondo l’utente Billbill-Kun su Dealabs – che in precedenza ha fatto trapelare le lineup PS Plus per settembre, ottobre e novembre – i titoli Xbox Live Games With Gold di dicembre saranno i seguenti:

The Escapists 2 (1 – 31 dicembre)

Tropico 5 – Penultimate EdiTion (16 dicembre – 15 gennaio 2022)

Orcs Must Die! (1 dicembre – 15 dicembre)

Insanely Twisted Shadow Planet (16 dicembre – 31 dicembre)

A spiccare è sicuramente il divertente The Escapist 2, gioco di ruolo strategico sviluppato da Moldy Toof Studios e pubblicato da Team17. La descrizione ufficiale del titolo recita:

Rischia il tutto per tutto per evadere dalle prigioni più toste del mondo. Esplora le prigioni più grandi mai viste! Rispetta le regole della prigione, presentati agli appelli, adempi alle mansioni e segui una rigida routine mentre progetti la tua fuga per la libertà!

Il Season Pass di The Escapists 2 include tre delle prigioni più famose della serie: Dungeons and Duct Tape, Wicked Ward e Big Top Breakout.

