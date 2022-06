Goldeneye 007 sta tornando davvero, sarà alla Summer Game Fest?

Ci sono progetti che, per il chiacchiericcio che generano, diventano delle vere e proprie storie: come quella di Goldeneye 007 Remastered.

Un rifacimento dello storico videogioco per Nintendo 64, ispirato all’altrettanto storico film di James Bond (il Blu-Ray su Amazon), che è diventato un classico istantaneo già all’epoca.

L’idea di rigiocare lo storico Goldeneye 007 era stata molto apprezzata dalla community perché, per motivi di licenze, il gioco originale è sostanzialmente inaccessibile.

E mentre la presunta rimasterizzazione è finita nell’oblio, gli stessi fan non sono rimasti con le mani in mano, creandosi il loro remake del gioco.

Ma, con un colpo di scena che sarebbe davvero clamoroso, pare che qualcosa si stia muovendo di nuovo per quanto riguarda il ritorno dello shooter.

Come riporta IGN US sono apparsi, di nuovo, degli achievement di un misterioso Goldeneye 007 sul sito di Xbox.

L’insider Wario64 su Twitter ha condiviso la listea degli achievement, e link diretto alla fonte originale con la pagina web che, al momento, funziona ancora.

Ci sono sia gli obiettivi per le attività single player che multiplayer, per un totale di 1.000 Gamerscore, il classico punteggio per il completamento di tutti gli obiettivi di un gioco.

È da tanto tempo che si parla di questo eventuale Goldeneye 007 Remastered, e il fatto che proprio adesso sia apparsa nuovamente la lista degli achievement è una cosa accaduta con un tempismo troppo sospetto.

Siamo a pochissime ore dall’inizio della Summer Game Fest, la serie di eventi piena di annunci e trailer di nuovi videogiochi: che sia il momento di rivedere il classico per Nintendo 64?

Oppure, con un colpo di scena nel colpo di scena, nell’evento estivo cardine del mondo dei videogiochi potrebbe apparire Project 007, il nuovo videogioco dedicato alla spia più famosa del mondo.

