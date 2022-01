Goldeneye 007 sta per tornare davvero: spuntano gli achievement

Con una mossa arrivata completamente a sorpresa, sembra che i fan del leggendario Goldeneye 007 non dovranno attendere molto per poter rigiocare uno dei pionieri degli sparatutto moderni in prima persona.

L’adattamento videoludico dell’avventura di James Bond realizzata da Rare non è mai stata dimenticata dai giocatori, al punto da convincere Activision a realizzare il rifacimento Goldeneye 007 Reloaded.

Ma dopo Goldeneye il noto agente segreto non ebbe molta fortuna con i videogiochi: le cose potrebbero presto cambiare con Project 007, una trilogia ideata dagli autori di Hitman e pensata appositamente per la next-gen, con l’intento di raccogliere dopo tanti anni il testimone.

Per motivi di licenza non è però stato possibile poter recuperare l’originale titolo uscito su Nintendo 64 per moltissimo tempo: la situazione, a giudicare dalle ultime notizie arrivate, potrebbe però finalmente essersi sbloccata.

Il noto sito TrueAchievements, che si occupa di catalogare tutti gli obiettivi disponibili per i giochi Xbox, ha infatti annunciato di aver ottenuto a sorpresa una lista di achievement relativi proprio a Goldeneye 007 (via GamesRadar+).

Al momento non è chiaro se sarà una semplice re-release o addirittura una edizione remastered, né se sarà disponibile esclusivamente su Xbox Series X|S o anche su Xbox One, ma ciò che appare evidente è che un annuncio potrebbe essere in arrivo nelle prossime ore.

Del resto, il 2022 sembra essere l’anno giusto per poter celebrare nuovamente Goldeneye 007 e farlo scoprire a una nuova generazione di giocatori: quest’anno sarà infatti il 25esimo anniversario del leggendario titolo ideato da Rare.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, non è però arrivato alcun annuncio ufficiale, né il titolo è presente su Microsoft Store: resta inoltre da chiarire se il misterioso ritorno di James Bond sarà un’esclusiva Xbox o se sarà disponibile anche per altre piattaforme, come per esempio l’inserimento nel Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online, che include proprio i giochi per Nintendo 64.

Naturalmente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena emergeranno novità ufficiali sul ritorno dell’agente segreto più famoso del mondo.

Nel frattempo, toccherà attendere novità su Project 007, la nuova avventura videoludica di IO Interactive che sarà fortemente narrativa e definirà accuratamente il personaggio di James Bond ed il suo universo.