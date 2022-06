Final Fantasy VII, arriva il remake del remake, grazie ai fan

Final Fantasy VII Remake ha trasformato il classico JRPG in un gioco moderno, sebbene ora dei fan si sono adoperati per renderlo ancora più bello da vedere e da giocare.

La nuova storia iniziata col primo capitolo (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) è infatti da tempo al centro di mod di vario genere.

Impossibile non citare infatti quella in grado di trasformare FFVII in Final Fantasy X, aggiungendo nientemeno che Tidus e Yuna.

E se forse Final Fantasy VII Remake Part 2 verrà mostrato a breve, gli appassionati non se ne sono rimasti con le mani in mano.

Come riportato anche da Wccftech, in queste ore è stato pubblicato online un nuovo pacchetto di texture per Final Fantasy VII Remake, che introduce oltre 20mila texture upscalate che migliorano notevolmente la grafica del gioco.

Il progetto Final Fantasy VII Remake HD è stato sviluppato da Altezein, il quale in precedenza aveva rilasciato dei pacchetti per il gioco che miglioravano le texture presenti nel Sector 7 e per il resto degli ambienti del gioco.

Il lavoro dei fan presenta texture aggiornate non solo per gli ambienti, ma anche per i personaggi, i nemici, gli oggetti e altro ancora. Poco sotto, un video che mostra il sorprendente risultato finale.

Ma non solo: tutte le texture al di sotto dei 2K sono state upscalate, con il risultato di una qualità visiva molto migliore rispetto all’originale.

La mod, disponibile a partire dalla giornata di oggi, può essere scaricata via Nexus Mods, poco sorprendentemente senza costi di nessun genere.

Restando in tema, avete visto anche che un fan davvero appassionato di Final Fantasy VII sta creando delle bellissime carte tridimensionali dedicate al gioco Square?

Ma non solo: un altro appassionato ha invece di recente dato vita a una box art del gioco, con tanto di titolo non ufficiale, di FF VII Remake Part 2.